Когато си пускаме отпуск, включваме ли в молбата почивните дни?

Много служители, особено по-младите, се затрудняват да напишат правилно молбата си за отпуск. Причината е, че физически отсъстват повече дни, защото във времевия диапазон попадат събота, неделя или официални почивни дни. Важното е да знаете, че се броят само работните.



"Фокус" дава конкретен пример: Искаш да излезеш в отпуск този петък – 05.09.2025 година и да се върнеш на работа в понеделник – 15.09.2025 година. Ще почиваш 10 календарни дни, но ще пуснеш отпуск за 5. Причината е, че 08.09. е официално почивен ден, двата уикенда са ти бонус. Правилно е да напишеш, че ще отсъстваш от 05.09. до 14.09., но да уточниш, че става въпрос за 5 работни дни.



Объркване обикновено се получава при работата на смени или сумарно работно време. В тези ситуации служителите работят и в дните през уикенда, а почиват в делничен ден, обяснява "Фокус". Независимо от това, според Кодекса на труда, полагаемият ни се платен годишен отпуск се измерва в работни, не в календарни дни.