Днес възпоменаваме светите мъченици Акиндин, Пигасий, Афтоний, Елпидифор и Анемподист и други, загинали с тях.

Акиндин, Пигасий, Анемподист, Елпидифор и Афтоний били тайни християни и служели в царския дворец. За вярата си Акиндин и Пигасий били хвърлени в огнена пещ, а другите - посечени с меч. Светите мъченици обаче не се отрекли от вярата си.