Кого почитаме днес?
©
Акиндин, Пигасий, Анемподист, Елпидифор и Афтоний били тайни християни и служели в царския дворец. За вярата си Акиндин и Пигасий били хвърлени в огнена пещ, а другите - посечени с меч. Светите мъченици обаче не се отрекли от вярата си.
Още от категорията
/
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
01.11
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
01.11
Проф. Петър Стоянович: Разделителната линия е между неизживяното ни разбиране за истории и ценности и кривото разбиране за целия останал свят
31.10
Европейският потребителски център: Най-страшните "маски" понякога се крият не в тиквените фенери, а в интернет
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от Софи...
22:34 / 01.11.2025
Кои са най-ценните артефакти в "българския Лувър" и кой ги пази?
22:34 / 01.11.2025
Кораб-фантом, който е само с 2-ма украинци на борда, изникна от н...
20:04 / 01.11.2025
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят...
20:04 / 01.11.2025
Шефката на ЕЦБ с напомняне към България
18:12 / 01.11.2025
Промяна в основната лихва! Българите ликуват
18:11 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.