Кой е Силвен Шоме, един от най-важните съвременни аниматори?
©
"Шоме е един от любимите ми режисьори, които се занимават с анимация,“ посочи гостът и разказа, че това е човек, който въпреки професионалните трудности, които среща в живота си, не се отказва, а се вдъхновява, трупа опит и се превръща в изключително добър аниматор. "Учи комикс и илюстрация във Франция, но след това емигрира в Англия и се опитва да си намери работа. Работата му в различни анимационни студия като фазовчик най-вече, т.нар. inbetweener, много му е помогнало да се изгради като аниматор. Това всъщност го е накарало да се влюби в анимацията.“
Дебютният му филм "Старата дама и гълъбите“ (La vieille dame et les pigeons) от 1997 г. е инспириран от носталгията му към дома. "В него се разказва за възрастна жена, която обича да храни гълъби, а един гладен господин решава, че най-интересният начин да се нахрани, е да се преоблече като гълъб, за да може тя да го храни, от което произтичат абсурдни ситуации.“ Анимацията получава множество награди от най-известните фестивали за анимационно кино в Анси, Хирошима, БАФТА и е номиниран за "Оскар“ за късометражен анимационен филм.
Следващата му идея се превъплъщава в пълнометражен анимационен филм – "Трио "Белвил“ (Les Triplettes de Belleville), който има уникален начин на разказване на история, посочи Захариев. "Опитва да се държи максимално в максимата show & don't tell. Дори няма диалог – имаше една реплика в началото и една в края, която стоеше като някаква своеобразна рамка.“ В тази история се разказва за три възрастни дами, кaтo едната от тях отглежда своя внук, който се подготвя за Гран При на Франция. Филмът надгражда успеха на дебюта му и се превръща в световен феномен с иновативния и оригинален начин, по който не само разказва история, но и предава послания.
"Илюзионистът“ (The Illusionist) е следващият му проект и е базиран върху сценарий на легендарния Жак Тати, който се явява съществена част от филмографията на Шоме: "Той е вдъхновен от този хумор, който разчита на езика на тялото, на гега.“ Историята е за един не особено успешен илюзионист, който среща момиче, вярващо че той е истински магьосник. "Във филма с минимални реплики има доста екзистенциализъм. Има адски много хумор във филма, въпреки че бих казал, че е трагикомичен по някакъв начин.“
Двамата добавиха и че Шоме е отговорен за анимационния сегмент в художествено спорния касов провал "Жокера: Лудост за двама“ от 2024 г.
Още от категорията
/
Близо 115 млн. евро ще бъдат вложени в сателитни комуникации и съвместни проекти между бизнеса и науката
13:43
Пътни полицаи и доброволци от БЧК с послания на "есенния лист" към водачите на превозни средств
13:34
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:26
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат. Слабата им финансова култура са в основата на високата им задлъжнялост
20.11
12,2% от материалите, използвани в ЕС, са от рециклирани такива. България е доста назад в класацията
20.11
Проф. Каламарис: Гърция въвежда дигитални инструменти за защита на непълнолетните от алкохол, тютюневи и вейп продукти
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.