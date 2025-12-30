Кой е българският шампион по нумизматика?
Въпреки че живее в Чикаго, връзката му с България и с лева остава силна. Колекцията на Везьов включва стотици редки монети и банкноти, част от които не са били в обращение от десетилетия, а други разказват историята на цели епохи.
Негов комплект с български монети е отличен сред над 21 000 участници от цял свят. След международна сертификация колекцията му получава точкова оценка, над четири пъти по-висока от тази на втория в класирането, информира NOVA.
Интересът му към нумизматиката започва още в детството, а през последните 15–20 години той се занимава професионално с колекциониране. В колекцията си съхранява изключително редки и ценни експонати, сред които средновековни монети от времето на цар Иван Александър и цар Иван Страцимир, датиращи от XIV век. Част от тях са забранени за притежание в България.
В колекцията има и български монети отпреди въвеждането на лева и стотинката, както и екземпляри, по-стари от основаването на Съединените щати. Сред най-ценните са т.нар. "сантими“ – монети от 1880 година, когато новоосвободената българска държава обсъжда как да нарече националната си валута. Тези сантими никога не влизат в обращение, но носят името си от френската дума "сентим“ и днес са изключително редки.
Нумизматът подчертава, че още тогава върху монетите са изобразени националните символи – гербът и надписът "Съединението прави силата“. Според него това е доказателство за дълбоката европейска връзка на България още в края на XIX век.
Сред съкровищата му са и златни монети, изсечени през 80-те години на миналия век, когато ООН предоставя злато на България за покриване на членския ѝ внос. Произведени са едва 500 бройки, които впоследствие са изпратени в САЩ. Колекцията включва още ценни книжа, редки банкноти и дори талони на "Балкантурист“, използвани някога от чуждестранни туристи – артефакти, които доскоро не са били описани в българските каталози.
Везьов вече е поръчал и първите български евро банкноти и техните прототипи, които очаква да пристигнат в родното му Банско.
Макар много от експонатите да са изключително ценни, той не може и не иска да определи коя е най-скъпата му монета. За него истинската стойност не е в парите, а в историята, която всяка монета носи, и в уроците, които колекцията му предава на следващите поколения.
След всяка своя изложба Костадин Везьов подарява монета на деца с надеждата да събуди у тях интерес към българската история и идентичност. И въпреки че не поставя етикети с цени, за него колекцията му остава безценна.
