Кой има право на рехабилитация и физиотерапия, заплащани от НЗОК?

© Имате право на рехабилитация, заплатена от НЗОК по клинични пътеки, ако сте здравноосигурен и сте със заболяване, включено в съответната пътека и с индикации за хоспитализация по нея. НЗОК заплаща по 11 клинични пътеки в областта на физиотерапията и рехабилитацията, които са свързани със:



- Заболявания на опорно-двигателния апарат



- Заболявания на централната нервна система



- Заболявания на периферната нервна система



- Заболявания на сърдечно - съдовата система



- Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от covid-19



Кои са клиничните пътеки за рехабилитация и физиотерапия, за които НЗОК заплаща?



- Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/ вегетативно състояние



- "Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система“



- "Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система“



- "Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа“



- "Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия“



- "Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система“



- "Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“



- "Физикална терапия и рехабилитация с комплексна подводно-екстензионна терапия при болести на периферна нервна система с увреждания на гръбначния стълб“



- "Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции“



- "Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“



- Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от covid-19



Какво включва клиничната пътека, по която е изпратен пациентът?



В цената на клиничната пътека са включени престой, храна и всички задължителни диагностични и терапевтични процедури, съгласно алгоритъма на пътеката.



