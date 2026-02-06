Кои медицински изделия плаща НЗОК?
©
В извънболничната помощ някои от най-популярните изделия са тест-ленти за самоконтрол на кръвната захар, инсулинови помпи, сензори за измерване на нивото на глюкозата, торбички и аксесоари за пациенти с изведени стоми и други. А през 2025 г. НЗОК ще заплаща и специални превръзки, бинт, гел и антисептичен разтвор за лечение на среднотежки и тежки хронични и усложнени рани.
В болничната помощ някои от тях са сърдечна клапна протеза, съдова протеза за гръдна и коремна аорта, стентове, ставни протези за тазобедрена или колянна става, кохлеарни импланти, кардиостимулатори, изделия за лечение на мозъчни аневризми и инсулт, гръбначни стабилизации, импланти за невростимулация, "изкуствено сърце" и други. НЗОК разширява обхвата на медицинските изделия, които ще заплаща, като през следващата година ще започне заплащането на иновативни затворени системи за автоматично подаване на инсулин, интратектална система за лечение на спастицитет, уретерални стентове, стентове за горни дихателни пътища, система за капсулна ендоскопия, консумативи за помпа за прецизно контролирани терапии и други.
НЗОК разширява обхвата на медицинските изделия, които ще заплаща, като през следващата година ще започне заплащането на иновативни затворени системи за автоматично подаване на инсулин, интратектална система за лечение на спастицитет, уретерални стентове, стентове за горни дихателни пътища, система за капсулна ендоскопия, консумативи за помпа за прецизно контролирани терапии и други.
Всички медицински изделия ли заплаща НЗОК?
Медицинските изделия, които НЗОК заплаща в извънболничната помощ могат да се отпускат от всяка аптека на територията на страната, сключила договор с НЗОК. Изделията се отпускат въз основа на издадени електронни предписания (рецепти), като за част от тях е необходимо да бъде издаден и електронен протокол, който се заверява в НЗОК или РЗОК. Те са включени в списък, публикуван на интернет-страницата на НЗОК, на следния адрес: https://www.nhif.bg/bg/medicine_food/nonmedical
Някои от медицинските изделия могат да се поставят на пациентите само в болница. НЗОК заплаща за тях, само ако са включени в алгоритъма на съответната клинична пътека или процедура, по която се лекува болният, а коя ще бъде тя, решават лекуващите лекари. Част от медицинските изделия, които НЗОК заплаща, са включени в цената на съответната клинична пътека или клинична/амбулаторна процедура. Друга част от изделията се заплащат от НЗОК извън стойността на клиничните пътеки или процедури.
Обърнете внимание!
В дадени случаи НЗОК заплаща съответното медицинско изделие до определена стойност. Тези изделия са включени в "Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, буква “а“ от Наредба № 10 от 2009 г.“. Когато цената на изделието е по-висока от посочената в списъка стойност, трябва да доплатите разликата.
Медицинските изделия, включени в "Списък на медицински изделия, принадлежащи към една група и прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща напълно на основание чл. 13, ал.2, т.2, буква "б" от Наредба № 10 от 2009 г.“, се заплащат напълно от НЗОК и за тях не дължите доплащане.
Важно уточнение!
В някои клинични пътеки има медицински изделия, които НЗОК не заплаща, като очна леща, например, при лечение на "перде“ на окото. Такива МИ са за сметка на пациента и тяхното заплащане не се поема от бюджета на НЗОК.
Всички групи и подгрупи МИ, които НЗОК заплаща напълно или частично в болничната помощ можете да видите на адрес: https://www.nhif.bg/bg/medicine_food/medical
Пациентът ли получава парите за медицинското изделие, което му е необходимо?
Дори медицинското изделие да се заплаща от НЗОК, средствата за него не се получават от пациента, а НЗОК ги превежда на съответното лечебното заведение или аптека.
Необходимото медицинско изделие като вид се определя от лекуващия лекар. Доплащането от страна на пациента зависи от изделието, което е необходимо конкретно за неговия случай. Ако пациентът трябва да заплати за медицинско изделие, той дава сума, която представлява разликата между цената на изделието и стойността, заплащана от НЗОК. Болницата или аптеката задължително издава документи (вкл. касов бон, фактура), в които е посочено какво е плащането от пациента.
НЗОК не възстановява заплатени от пациента средства. Касата е в договорни отношения с лечебните заведения - изпълнители на болнична медицинска помощ – за МИ заплащани в условията на БМП и търговци на дребно с лекарствени продукти (аптеки) – за МИ, заплащани в условията на ИМП.
Лечебното заведение е длъжно да обяви на видно място договорените клинични пътеки и цените, които НЗОК заплаща за тях, както и видовете медицински изделия и скъпоструващите консумативи, и цените, до които НЗОК заплаща за тях.
Хора с увреждания могат да получават помощни средства, приспособления, съоръжения или медицински изделия след издаден протокол от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК. Процедурата включва подаване на електронно заявление до НЗОК или РЗОК, разглеждане в срок от 7 дни и получаване на изделието от аптеките или лечебните заведения с договор с касата.
За ремонт на помощни средства се подава заявление до директора на РЗОК, което се разглежда от експертна комисия. Всички търговци с договор за предоставяне на изделия са задължени да извършват ремонтни дейности.
Трябва да знаете още:
- Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност до 1000 лв. се разглеждат от съответната РЗОК по постоянен или настоящ адрес.
- Заявления за отпускане на ПСПСМИ на обща стойност равна или по-висока от 1000 лв. се разглеждат от Централното управление на НЗОК.
- Предписването на ПСПСМИ се извършва по спецификацията на НЗОК с код, без да се посочват конкретни търговски имена или фирми.
- Предвидена е възможност за подаване на заявления за отпускане на ПСПСМИ на хартия в РЗОК, само когато заявлението не може да бъде подадено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК поради технически причини.
Националната здравноосигурителна каса, съвместно с "Информационно обслужване“ АД работи по реализацията на технологична възможност, която да позволи хората с увреждания, подали заявление за отпускане на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия да бъдат уведомявани за постановеното решение чрез SMS и Viber съобщения.
Още от категорията
/
Експерт обясни какво да гледаме на електромера и на фактурата, за да разберем дали са надписали сметката ни за ток
11:27
Николай Денков: Реакцията на институциите за убийствата в "Петрохан" издава координирана акция по прикриване на факти
10:51
Радев след приетите промени в Изборния кодекс: Това е поредна стъпка в опитите на политическото статукво да запази властта си
08:30
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.