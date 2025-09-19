© Facebook За горящ автомобил в аварийна лента на АМ "Тракия" малко след отбивката за Пазарджик, съобщават очевидци.



От кадрите се вижда, че на мястото има екип на пожарната и полицията. Образува се задръстване.



Все още не е известно дали има пострадали.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.