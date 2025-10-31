Кола пламна на магистрала "Тракия"
Става въпрос за запалена кола в района на 180-ия километър в платното за София. Движението не е затруднено, защото автомобилът е в аварийната лента, но все пак шофьорите да преминават оттам с повишено внимание.
Причината за възникването на пламъците тепърва ще се установява от органите на реда, но най-вероятно говорим за техническа неизправност.
