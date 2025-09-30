Кола се удари в ограда, жена е настанена в болница

© Вчера сутринта, около 7:10, е станал пътен инцидент в района на пътен възел Драгоман на автомагистрала "Европа“.



На място е установено, че лек автомобил е самокатастрофирал в еластичната предпазна ограда, съобщиха ОДМВР - София.



Пострадалата пътничка е транспортирана в болница с фрактура на подбедрица и охлузвания.



По случая е образувано досъдебно производство.