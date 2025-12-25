Двама маскирани и облечени с дълги черни роби мъже нахълтаха с пушки в казино в Хаджидимово в сряда вечерта.Минути след като се възползвали от първоначалния шок на клиенти и персонал, въоръжените мъже открили стрелба, ранен е млад мъж, който има сачма в главата и е транспортиран с хеликоптер в столицата.Когато единият от мъжете започнал да стреля клиентите на казиното наскачали и започнали да ги гонят, с риск за живота си, така вероятно е осуетен опит за въоръжен грабеж.Настанала истинска суматоха, но маскираните успели да избягат, отвън ги чакал мъж с автомобил. Други пострадали няма.Рано тази сутрин е арестуван единият от нападателите. По непотвърдена информация той е от Хаджидимово.Казиното е собственост на столични бизнесмени, пише сайтът truma.com.