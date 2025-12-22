Коледен подарък: Бензинът и дизелът поевтиняха
Цената на масовия дизел се смъкна още повече – с 2 ст., и вече е 2,48 лв. за литър при досегашни 2,50 лв. През последния уикенд редица вериги и самостоятелни играчи намалиха цените на скъпите горива. Например средната цена на високооктановия бензин до четвъртък-петък беше 2,90-2,92 лв. за литър, а от петък струва вече 2,88 лв. През миналата седмица нямаше почти никакви промени в котировките на петрола на световните пазари и причините за поевтиняването трябва да се търсят на вътрешния пазар, пише "24 часа".
Най-вероятната причина е, че тези горива са били надценени през предходните два месеца и заради по-слабо търсене търговците са се видели принудени да им смъкнат малко цените.
