|Колега на лекаря, загинал при тежката катастрофа в София: България му беше втората родина
Избягал от жестокостта на режима и войната в Сирия, д-р Али спасяваше човешки животи в България, работеше всеотдайно и с желание най-хуманната професия и обичаше да казва, че тук е втората му родина. Родина, в която ще остане завинаги…
Войната по пътищата трябва да бъде спряна! Безотговорността и арогантността да получат заслужено и тежко наказание.
Сбогом, колега!"
Това написа столичният кмет на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев, след като 21-годишният Виктор Илиев причини зверска катастрофа в София.
Припомняме, че младежът е с книжка от две седмици, но с 6 фиша за нарушения. В късните часове на 15-ти август Виктор заби колата си в автобус на столичния градския транспорт. В следствие на удара загина д-р Иса Али от Сирия, а други шестима са в болница с опасност за живота.
