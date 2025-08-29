Колко мащабен е проблемът с кражбите на велосипеди у нас 

© bTV Все по-често срещани са сигналите за откраднати велосипеди в социалните мрежи. Колко мащабен е проблемът и пазят ли ги достатъчно добре собствениците.



Откраднат за минути - това е реалността за все повече велосипедисти у нас. Камери улавят престъпниците, но откраднатото рядко се връща обратно.



Такъв беше и случаят със световния шампион по сноуборд Тервел Замфиров, когато в ефира на bTV той сподели, че само за месец са му откраднали второ колело.



Две седмици по-късно колелото, за което Замфиров е сигнализирал в полицията, е намерено. Къде обаче отиват неоткритите?



Проверка показва, че в социалните мрежи има две групи с информация за издирвани велосипеди. Там само за последните няколко седмици има общо над 20 сигнала.



"Ние сме крайна точка от крадени велосипеди от Западна Европа. Има сериозен пазар на крадени велосипеди в България“, каза пред bTV Иво Делин от "Велоеволюция“.



В уебсайтове за безплатни обяви и в заложни къщи предлагането има. Трудно обаче може да се установи дали велосипедът е лична собственост, или е откраднат.



От Българската асоциация по рециклиране, която обединява фирми, обработващи вторични суровини, заявиха за медията, че нямат случаи на опит за предаване на велосипеди.



От там съветват при кражба веднага да се сигнализира на органите на реда. От СДВР заявиха, че не водят отделна статистика за откраднати велосипеди, а те се причисляват към кражбите на лични вещи.



Сред основната причини за кражба са слаби ключалки или оставени без надзор, казват от бранша.



"Хората, които живеят в апартаменти, смятат, че ако си оставят велосипеда на стълбището на входа, дори и завързан, или в мазето - това е някакво сигурно място. Бих казал, че това е първото място, откъдето изчезват велосипеди“, каза Иво Делин.



На много места вече е възможна и застраховката на колелото против кражба. Друг вариант за сигурност е с поставяне на малки проследяващи устройства.



На път за поредното си пътешествие с колело срещаме Мартин Гергов, който планира да кара чак до Дубай. Казва, че защитата е изключително важна особено когато велосипедът е и дом.



Като една от възможните причини за зачестилите кражби на велосипеди посочват и оскъпяването на превозното средство. Средната стойност на велосипеда се покачва и все повече хора купуват все по-скъпи.