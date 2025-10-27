ЗАРЕЖДАНЕ...
Колко минути на ден трябва да ходите според вашата възраст?
©
Според американската здравна агенция CDC, на възрастни над 18-годишна възраст се препоръчва да правят около 10 000 крачки (приблизително 4 километра) на ден за оптимални резултати. Треньорите подчертават, че ходенето, когато е съобразено с възрастта и нивото на физическа подготовка, може да осигури дългосрочни ползи за здравето.
Има общо ръководство за това колко дълго хората в различните възрастови групи трябва да ходят всеки ден, въпреки че това може да се коригира в зависимост от индивидуалното здраве и наличното време, пише News18.
Нека да разгледаме колко ходене е идеално за всяка възрастова група:
Децата (6-17 години) трябва да се занимават с поне 60 минути физическа активност дневно, която може да включва ходене.
На младите хора (18-30 години) се препоръчва да правят бърза разходка в продължение на 30 до 60 минути всеки ден. На тази възраст енергията и мускулната сила на тялото са в своя пик, а ходенето помага за поддържане на здравословно тегло, намаляване на стреса и подпомага здравето на сърцето.
Възрастните (31-50 години) трябва да се стремят към 30 до 45 минути бързо ходене дневно, за да помогнат за контролиране на теглото и да намалят риска от заболявания, свързани с начина на живот. Прости навици, като например качване по стълби вместо с асансьор, също могат да окажат влияние.
Хората на средна възраст (51-65 години) трябва да ходят бързо около 30 до 40 минути на ден, за да ускорят метаболизма и да предотвратят проблеми със ставите. Правилното загряване преди ходене е от съществено значение, за да се избегнат крампи или наранявания.
Възрастните хора (66-75 години) се възползват от 20 до 30 минути ходене дневно, което подобрява здравето на сърцето и поддържа психичното благополучие. Хората с хронични заболявания могат да разделят разходката си на две 15-минутни сесии след консултация с лекар.
За възрастните хора (75 години и повече), лека разходка от 15-20 минути всеки ден помага за поддържане на мускулната сила, мобилността и независимостта, като същевременно облекчава много от предизвикателствата, свързани със стареенето.
Независимо от възрастта, разходката с приятели или спътници осигурява релаксация и подпомага емоционалното благополучие, особено за възрастните хора.
Въпреки това, хората с хронични здравословни проблеми трябва да следват медицински съвети, а не общи насоки. Ако изпитвате болка или дискомфорт по време на ходене, консултирайте се с треньор или лекар, преди да продължите.
Когато започвате рутинно ходене, избягвайте пренатоварване. Започнете с кратки сесии, позволете на тялото си да се адаптира и постепенно увеличавайте продължителността за най-добри резултати.
Още от категорията
/
Десислава Бенина: Над 70% от анкетираните учители имат силна мотивация да използват изкуствен интелект
12:03
Кардиолог: Дори промяната само с един час изисква време за приспособяване – обикновено между три и седем дни
26.10
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
26.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.