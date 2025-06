Колко процента от компаниите у нас използват изкуствен интелект?

© Въпреки голямата глобална AI инвазия, към момента едва 15 сто от българските компании са внедрили решения, базирани на изкуствен интелект. Основните пречки пред по-сериозното внедряване на технологията са слаба интеграция на системите и недостатъчна готовност за управление на данните, заявиха за Money.bg експерти от IT индустрията.



Официалните данни за изкуствения интелект и проникването му в българския бизнес са още по-ниски. За 2024-та година "Евростат" отчете, че само 6,47% от предприятията с десет или повече служители у нас използват изкуствен интелект в работата си при 13,5 на сто средно за Европейския съюз. Дания, Швеция и Белгия са на челните места в Европа с от 24% до 27% от фирмите, които ползват AI в работата си.



България е "на опашката" в Европа по дял на компаниите, които докладват използването на изкуствен интелект в дейността си показва и класация, изготвена от Allianz Trade. Според анализаторите по този показател страната ни се нарежда на 28-мо от общо 32 места. Бизнесите в България, които днес използват изкуствен интелект, са около 18 месеца напред пред тези, които не го използват, смятат експерти.



"В България рядко срещаме явлението изкуственият интелект да се използва в бизнеса. Само около 6-6,5% от бизнесите го използват под някаква форма, а още по-малко от бизнесите са го внедрили. От една страна имаме бизнеси, които просто не разбират какво е и са резистентни към промени. Има и бизнеси, които сляпо се хвърлят в технологията и след това също стават резистентни", заяви в предаването "България сутрин" по телевизия Bulgaria on air Яни Лозанов, който е основател на Ethera Technologies- динамична компания, специализирана в AI консултации и разработка.



Според Лозанов бизнесът у нас трябва на първо място да се образова относно AI, след това да обучи служителите си, а впоследствие да внедрява технологията по-масово.



И все пак, има български фирми, които вече използват собствени модели на изкуствен интелект, а надеждите са броят им тепърва да расте. Освен IT компаниите, AI навлиза и в българските юридически дружества. Изолзвайки изкуствения интелект, адвокатите получават информацията, която им е необходима, за секунди, вместо за дни и часове, коментират от юристи.



AI навлиза постепенно и в производството, като вече има доста примери за внедряването а техонолгията сред българските мебелни компании.



Примерите обаче все още са по-скоро изключения засега, вместо правило. След България, на дъното в класацията по използване на изкуствен интелект от страна на бизнеса, са Босна и Херцеговина, Полша, Турция и Румъния, където компаниите, работещи с AI, са под 5 на сто.