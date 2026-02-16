Кольо Колев, социолог: Формацията около Радев има всички шансове да бъде първа
По думите му ситуацията напомня на предходни изборни обрати. Той направи паралел с възхода на Симеон Сакскобургготски и Бойко Борисов, когато предварителните нагласи не са показвали реалния мащаб на последвалия вот.
"Това е малко като цунамито. В началото има трус, който размества водните пластове. Вълната става огромна, когато стигне до брега. Ние виждаме труса, който размества пластовете, а формацията около Радев очевидно има всички шансове да бъде първа", посочи Колев.
"Ще бъде мръсна кампания в класическите български традиции, ще наблюдаваме това още веднъж. То се вижда отсега с опитите за морално очерняне на другия. Основната атака срещу формацията на Радев ще дойде от "Възраждане", които определено се чувстват застрашени от появата му. ПП-ДБ също ще го атакуват, а малко или много Борисов и Пеевски ще се опитват да стоят настрани, оставяйки черната работа на другите“, прогнозира той.
Според социолога, случаят "Петрохан“ е използван от партиите за трупане на политически дивиденти, но това не работи в техен интерес.
"Това малко или много ще се изтърка, поради простата причина, че хората ясно предвиждат зад всички тези неща политизация. Друг е въпросът, че самото събитие и отразяването му още веднъж потвърди недоверието в институциите. Това ще се отрази на изборите единствено със засилване желанието за промяна, така че то ще бъде насочено определено срещу управляващите и малко или много ще налива вода в мелницата на опозиционните формации", обясни още той.
Колев не изключи възможността формацията около Радев да бъде първа политическа сила, като дори посочи, че има всички шансове да стигне и до 50%, макар и да определи тази вероятност като не особено силна на този етап.
Според него конфигурацията след вота ще зависи от разликата в мандатите: "Едно е да не ти стигат 10 гласа за управленско мнозинство, друго е да не ти стигат 40". Като потенциални партньори той посочи ПП–ДБ, "Възраждане“, евентуално БСП или МЕЧ, ако преминат бариерата.
"Възможността за управление се формира преди, а не след изборите", предупреди социологът и добави, че прекалената конфронтация може да направи бъдещите разговори невъзможни.
"Има национални въпроси, които трябва да се решат", подчерта той, давайки пример със съдебната система, по която според него трябва да се търси по-широк консенсус.
