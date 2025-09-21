Новини
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Автор: Екип Ruse24.bg 11:01
©
За периода от 1 юни до 16 септември 2024 година регистрираните пожари са 14 630 броя. За периода от 1 юни 2025 до 16 септември 2025 година регистрираните пожари са 15 259 броя. С 629 броя повече от 2024 г. Данните предостави директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов при запитване от страна на News.bg.

Той посочва, че от началото на юни 2025 г. на територията на страната са погасени 318 пожара в горски територии с приблизителна площ около 75 000 дка.

По данни на Европейската система за мониторинг и наблюдение Copernicus, приблизителната площ на пожарите, възникнали в природата от началото на 2025 г., е над 300 000 дка. Необходимо е да се отбележи, че площта на пожарите се определя след тяхно ликвидиране, добавя главен комисар Джартов.

Директорът на Пожарната отбелязва още, че няма компетентност да разследва причините за възникването на пожари. Пожари с предполагаема причина умисъл за периода от 1 юни 2025 г. до 16 септември 2025 г. са 176 броя. За същия период лъжливите повиквания са 953 броя.

Главен комисар Джартов отчита още, че за периода от 1 януари до 17 септември 2025 година от органите за ПБЗН са съставени 146 бр. актове за установяване на административни нарушения (АУАН), свързани с нарушения на чл. 20, т. 6 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (изгаряне на амбалаж, опаковки, горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци).

Съставени са и 41 бр. АУАН за нарушения на чл. 12 от Наредба № 8121з-968 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (палене на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

В процес на изпълнение и поетапна доставка на специализирана техника и оборудване на Пожарната са:

– 67 броя мобилни системи за гасене на горски пожари;

– 37 броя пожарни автомобили тежък клас;

– 120 броя пикапи, оборудвани със специализирани системи за гасене на пожари.

Главен комисар Джартов обяснява още, че органите на ГДПБЗН осъществяват информационно-разяснителна дейност сред населението за предотвратяване на пожари, за формиране на необходимото поведение и действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки.

Основни кампании и инициативи, провеждани от ГДПБЗН са:

– Седмица на пожарната безопасност, включваща дни на отворените врати; приемни за граждани; провеждане на кръгли маси, дискусионни и информационни срещи, беседи и форуми; демонстративно провеждане на обучения, занятия, тренировки, занимания с деца и др.;

– Ежегодна информационна кампания "Есенно-зимен сезон";

– Ежегодна информационна кампания "Пази горите от пожар";

– Ежегодна информационна кампания "Пази реколтата от пожар".

От писмения отговор на главен комисар Джартов става ясно още, че всяка година в ГДПБЗН се организират и провеждат конкурси за назначаване на държавна служба в МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, като последния проведен конкурс бе обявен през месец февруари 2025 г. за 271 вакантни длъжности за пожарникари, спасители и водачи на специални автомобили.

Конкурсната процедура обикновено се провежда за период не по-малък от 5 месеца, като за спечелилите конкурса кандидати, които нямат съответната подготовка, първоначалното професионално обучение е задължително и е за период около 5 месеца.

При обявяване на конкурси за назначаване на държавна служба в ГДПБЗН за вакантни младши изпълнителски длъжности има непрекъснат интерес от кандидати, с тенденция за увеличаване на броя им. За последния конкурс за 271 вакантни длъжности има 2907 кандидати или за 1 място средно 11 кандидата, пояснява директорът на Пожарната.

Главен комисар Джартов разясни и темата с доброволците в Пожарната. По-голямата част от доброволните формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), са към общините. Взаимодействието и координацията са на много добро ниво с тях, посочва той.

"В тясно сътрудничество работим и с Националната асоциация на доброволците в Република България, които подпомагат организацията, както на доброволните формирования, създадени по реда на ЗЗБ, така и на т. нар. "спонтанни доброволци". Важно е да отбележим, че когато човек има желание да помогне, той трябва да е подходящо облечен и да изпълнява инструкциите на компетентните органи. От началото на пожароопасния сезон доброволци са взели участие в над 130 произшествия", посочва директорът на Пожарната.

В заключение главен комисар Джартов представи и равносметката си за работата на Пожарната през 2025 г.

"Равносметката за пожарите през 2025 г. показва, че предизвикателствата, пред които се изправихме, бяха значителни както по брой, така и по мащаб. Благодарение на положените усилия от служителите на ГДПБЗН и на оказаната помощ от Министерство на отбраната, Изпълнителна агенция по горите, Националната асоциация на доброволците и местната власт успяхме да ограничим щетите и да предотвратим редица инциденти с тежки последици за хората и имуществото им", посочва директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

