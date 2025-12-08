Делян Добрев е насрочил заседанието за 10 часа.
Припомняме, че "Фокус" първи съобщи, че фокусът на ресорната комисия най-вероятно ще бъде изместен от промените в Закона за ДДС-то.
Към графика са включени още 3 точки:
2. Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., № 51-502-01-73/ 09.12.2025г., внесен от Министерския съвет.
3. Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., № 51-502-01-72/ 09.12.2025г., внесен от Министерския съвет.
4. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2026 г., № 51-502-01-74/ 09.12.2025г., внесен от Министерския съвет.
Припомняме, че по-рано днес правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. (АСБП 2026-2028), представляваща мотиви към законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
Социалните партньори този път застанаха заедно пред медиите. Веднага след Тристранката, Министерският съвет се събра, за да одобри трите план-сметки (двата малки бюджета - на ДОО и НЗОК, както и т.нар. "голям бюджет") и така да даде зелена светлина за внасянето им в парламента. Те вече са в деловодството на Народното събрание и утре ще бъдат разгледани от ресорната комисия.
Социалните партньори се съгласиха, че този вариант на бюджета превъзхожда предишния.
Комисията по Бюджет и финанси се събира да разглежда корекциите по план-сметката на държавата утре
