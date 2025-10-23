ЗАРЕЖДАНЕ...
Комисията по енергетика обсъжда промените в Закона за насърчаване на инвестициите
© Фокус
Законопроктът е внесен от Делян Добрев, Станислав Анастасов, Иван Ибришимов и Павела Митова на 07.10.2025 г.
Вносители са ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС, които смятат, че по този начин ще се гарантира сигурност за България при сделката.
Още по темата
/
Предложение: Всяка първа сряда от месеца народните представители да бъдат проверявани с полеви тестове
18.10
От Асоциация на собствениците на земеделски земи се обявиха против законодателните промени, правени чрез натиск, протести и заплахи
14.10
Предложение: Бащите на новородено да могат да разсрочат полагащия им се отпуск в рамките на година
14.10
Още от категорията
/
Желязков: България е твърдо ангажирана с противодействието на споделените заплахи, които засягат Югоизточна Европа
22.10
Зам.-министър Дановски: Стратегическите ни активи вече ни позиционират като изгряващ иновационен център
22.10
Транспортният министър: Румъния отказва съдействие за разширяването на мостовете и фериботите от Русе
22.10
Гроздан Караджов: Намаляването на възрастта за шофьорска книжка ще се отложи възможно най-много
22.10
Радев към почетения консул на България в Хесен, Германия: Вие доказахте, че сте човек с щедро сърце
22.10
Просветният министър от Русе: Има изследвания, че вредното въздействие от екраните при детския мозък е 5 пъти по-голямо, отколкото при алкохолизъм
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгу...
20:42 / 22.10.2025
Иззети са записите от камерите около гаража, до който беше пребит...
20:42 / 22.10.2025
Съдът остави в ареста 15-годишното момче, намушкало свой връстник...
19:14 / 22.10.2025
Иво Инджев: Конфликтът в Украйна не е имало шанс да бъде разрешен...
19:14 / 22.10.2025
НОИ: За ТЕЛК пенсия без прекъсване е важна датата на подаване на ...
20:42 / 22.10.2025
Военният министър: До края на годината ще имаме осем самолета F-1...
17:07 / 22.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.