Парламентарната комисия по отбрана одобри законопроекта за удължаване действието на държавния бюджет за 2026 г. до приемането на редовния бюджет, предаде репортер на ФОКУС.

Предложението беше подкрепено от 13 народни представители, двама гласуваха ''против'', а други двама се въздържаха.

С промените се дава възможност парламентът да разреши сключването на т.нар. заемно споразумение с Европейската комисия по механизма SAFE, чрез което България може да получи над 3 млрд. евро за проекти за модернизация на отбраната.

По време на заседанието беше изслушан министърът на отбраната Атанас Запрянов, който обясни, че удължаването на бюджета е необходимо, за да може страната да започне процедурите по договаряне на заем от Европейския съюз в размер на 3,2617 млрд. евро по инструмента SAFE - европейска инициатива за укрепване на отбранителната индустрия и сигурността на Европа.

''Финансовата помощ ще бъде предоставена при изключително благоприятни условия – с до 10 години гратисен период и срок за изплащане до 45 години. Средствата ще бъдат насочени към изпълнението на национален план за инвестиции в отбраната и модернизация на българската армия“, заяви той.

Според министъра влошената среда за сигурност, свързана с войната на Русия в Украйна и напрежението в Близкия изток, налага спешна необходимост от превъоръжаване на българските въоръжени сили.

Запрянов подчерта, че механизмът SAFE ще позволи по-бърза модернизация на армията и замяна на остарялото съветско въоръжение, както и постигане на оперативна съвместимост със съюзниците в НАТО и Европейския съюз.

Средствата ще бъдат използвани за девет приоритетни проекта, свързани с развитието на отбранителните способности на армията, като част от тях предвиждат съвместни придобивания с други държави от ЕС.