Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Концесионер: Това е абсурдно!
Автор: Екип Ruse24.bg 08:40Коментари (0)111
© БНТ
Нови правила за атракционите подготвя държавата. Те ще бъдат окомплектовани със закона след трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина, падайки от воден парашут в Несебър. Задължителна застраховка, контрол от акредитирана фирма, ежедневни проверки на съоръженията и строги правила при управлението на джет. Това са част от предвидените мерки, но как се приемат те от бранша.

"Това, което циркулира за капитанско е абсолютно неприложимо. То дава разрешение и възможност човек положил такъв курс и изпит успешно - да управлява плавателно средство до 40 бруто тона. Това е една голяма лодка. България се посещава от милиони чуждестранни туристи. Ние на тях капитанско ли ще искаме? Това звучи абсурдно. В Испания например такива изисквания няма", това заяви пред БНТ Николай Димитров, който е зам.-председател на Асоциацията на концесионерите на морски плажове.

По отношение на възрастта той каза, че 16-годишна възраст е "добра възраст за хора, които искат да управляват джет".

Ние сме на показ, ние сме контролирани, каза Димитров. Плавателните ни средства са регистрирани, както и хората, които ги ползват.

А какво се случва с тези джетове, които са частна собственост. Има дори такива, които карат без жилетки и ако се случи някакъв инцидент как ще разбереш кой го е управлявал - попита зам.-председателят на Асоциацията на концесионерите на морски плажове.

Димитров каза, че трябва да има синхрон между държавата и застрахователните фирми.

Полицията не успя да удържи протестиращите в Русе - нахлуха в болница "Канев"
