|Концесионер на плаж: Никой не би си сложил главата в торбата и не би направил такава грешка
Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали процесният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му.
8-годишното дете най-вероятно е загинало заради скъсването на предпазния колан на парашута.
По думите на майката на момченцето е липсвал инструктаж, преди да се качат.
"Нашата дейност се контролира от "Морска администрация“ на първо място. Контролът е висок и проверките са често. Контрол се упражнява и от Министерството на туризма не само по документи, а за и надлежност и изправност на атрибутите и машините, които ползваме, в коридорите“, обясни пред bTV Николай Димитров, концесионер на плажа в Крайморие.
"Нивото на безопасност в тези коридори и на предлаганите атракции е много високо. Всички въжета и колани, които се използват, са от най-модерна и високотехнологична изработка. Тествани са на изключително големи натоварвания“, каза Димитров.
Той показа едно такова въже, както и колани и обясни защитите, които имат.
"Материята, от която се изработват тези колани, се ползва при изработването на бронежилетка“, поясни още концесионерът.
Той заяви, че е убеден, че е извършен инструктаж при въпросния полет с парашут, защото никой не подминава това с лека ръка.
"Никой не би си сложил главата в торбата и не би направил такава грешка, без да инструктира човек“, каза още концесионерът.
"Това са хора, които работим дълги години и имаме изключително голям опит по отношение на безопасността“, каза Николай Димитров.
По думите му, когато няма сигнал или инцидент, проверките на сигурността на атракционите са по няколко на сезон.
