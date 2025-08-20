Новини
Концесионер на плаж: Никой не би си сложил главата в торбата и не би направил такава грешка
Автор: ИА Фокус 09:04Коментари (0)76
© bTV
Министерството на здравеопазването разпореди проверка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас, след като 8-годишно дете загина след падане с парашут.

Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали процесният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

8-годишното дете най-вероятно е загинало заради скъсването на предпазния колан на парашута.

По думите на майката на момченцето е липсвал инструктаж, преди да се качат.

"Нашата дейност се контролира от "Морска администрация“ на първо място. Контролът е висок и проверките са често. Контрол се упражнява и от Министерството на туризма не само по документи, а за и надлежност и изправност на атрибутите и машините, които ползваме, в коридорите“, обясни пред bTV Николай Димитров, концесионер на плажа в Крайморие.

"Нивото на безопасност в тези коридори и на предлаганите атракции е много високо. Всички въжета и колани, които се използват, са от най-модерна и високотехнологична изработка. Тествани са на изключително големи натоварвания“, каза Димитров.

Той показа едно такова въже, както и колани и обясни защитите, които имат.

"Материята, от която се изработват тези колани, се ползва при изработването на бронежилетка“, поясни още концесионерът.

Той заяви, че е убеден, че е извършен инструктаж при въпросния полет с парашут, защото никой не подминава това с лека ръка.

"Никой не би си сложил главата в торбата и не би направил такава грешка, без да инструктира човек“, каза още концесионерът.

"Това са хора, които работим дълги години и имаме изключително голям опит по отношение на безопасността“, каза Николай Димитров.

По думите му, когато няма сигнал или инцидент, проверките на сигурността на атракционите са по няколко на сезон.

