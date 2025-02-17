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Конгресът на БСП избра членове на Националния съвет на партията
Автор: ИА Фокус 10:14Коментари (0)77
© БСП
Конгресът на БСП избра членове на Националния съвет на партията, съобщиха от пресцентъра на партията.

За членове на Националния съвет са избрани Атанас Зафиров по право и следните социалисти:

1. Владимир Кръстев Москов – 569

2. Иван Янчов Таков – 556

3. Калоян Драгомиров Паргов – 522

4. Галин Неделчев Дурев – 468

5. Кирил Николаев Добрев – 468

6. Трифон Руенов Панчев – 459

7. Габриела Варленова Величкова – 455

8. Атанас Тодоров Мерджанов – 454

9. Румен Илиев Гунински – 451

10. Кристина Максимова Сидирова – 449

11. Тихомир Йорданов Янакиев – 440

12. Здравко Христов Здравков – 438

13. Жельо Бойчев – 435

14. Павел Михайлов Михайлов – 430

15. Бойко Любомиров Клечков – 427

16. Мариана Радева Бояджиева – 425

17. Мая Йорданова Димитрова – 416

18. Катя Николова Димитрова – 409

19. Благовест Кирилов Кирилов – 408

20. Георги Янчев Гьоков – 407

21. Еньо Енев Савов – 407

22. Кристиан Иванов Вигенин – 405

23. Наско Борисов Анастасов – 405

24. Петя Димчева Михалевска – 405

25. Цветелина Маринова Пенкова – 405

26. Боян Валериев Балев – 402

27. Тодор Байчев Байчев – 398

28. Донка Иванова Михайлова – 392

29. Александра Константинова Берданкова – 391

30. Атанас Димитров Телчаров – 385

31. Калинка Иванова Николова – 382

32. Данаил Николов Николов – 371

33. Красимир Йорданов Йорданов – 371

34. Владимир Владимиров Георгиев – 366

35. Огнян Иванов Стоянов – 359

36. Альоша Маков Даков – 357

37. Йордан Стоянов Младенов – 356

38. Росен Любенов Веселинов – 353

39. Борислав Гуцанов Гуцанов – 348

40. Георги Михайлов Георгиев – 347

41. Иван Тодоров Ибришимов – 344

42. Десислава Евгениева Петрова – 343

43. Ива Иванова Вълчева – 341

44. Деян Цанков Дечев – 340

45. Стефан Иванов Бурджев – 336

46. Милка Христова Христова – 331

47. Виолина Венелинова Васова – 329

48. Мирослава Красимирова Гатева – 328

49. Асен Димитров Гагаузов – 326

50. Михаил Тодоров Михалев – 324

51. Виолета Стефанова Христодулова – 317

52. Деница Красимирова Иванова – 317

53. Димитър Георгиев Кунов – 315

54. Сергей Димитриевич Станишев – 312

55. Георги Георгиев Стоилов – 306

56. Първан Ангелов Дангов – 306

57. Ангел Йорданов Вълков – 305

58. Емил Викторов Караиванов – 301

59. Добрин Ненов Данев – 300

60. Борис Цветков Цветков – 299

61. Веселин Митков Калчев – 299

62. Валери Мирчев Жаблянов – 294

63. Десислава Здравкова Таранова-Андонова – 291

64. Станислав Чавдаров Младенов – 282

65. Вяра Емилова Йорданова – 278

66. Енко Георгиев Найденов – 277

67. Николай Георгиев Митков – 276

68. Стоянка Иванова Балова-Цветкова – 276

69. Емилия Радкова Масларова – 275

70. Ирена Тодорова Анастасова – 275

71. Гурко Георгиев Митев – 274

72. Пламен Владимиров Владимиров – 273

73. Иван Валентинов Ганчев – 269

74. Сава Христов Арабаджиев – 267

75. Александър Тихомиров Симов – 266

76. Александър Спасов Грозданов – 265

77. Пенчо Тодоров Шапков – 265

78. Емил Минков Хумчев – 264

79. Нина Иванова Димова – 261

80. Радослав Георгиев Илиевски – 256

81. Минчо Стойков Казанджиев – 255

82. Иван Богомилов Петков – 252

83. Ана Георгиева Пиринска – 251

84. Димитър Трифонов Здравков – 251

85. Филип Стефанов Попов – 251

86. Димитър Бориславов Здравков – 248

87. Васил Иванов Иванов – 247

88. Олег Митков Йорданов – 247

89. Делка Георгиева Андонова – 245

90. Климент Павлов Пенчев – 243

91. Даниел Петков Йорданов – 242

92. Евгени Захариев Кирилов – 242

93. Веска Маринова Ненчева – 241

94. Георги Григоров Гогов – 241

95. Кръстин Кирилов Чепилов – 241

96. Деница Златкова Златева – 238

97. Павел Енев Раличков – 237

98. Светлана Стефанова Шаренкова – 237

99. Димитър Атанасов Атанасов – 236

100. Радослав Ганев Йовков – 233

101. София Борисова Вергилова-Георгиева – 231

102. Крум Костадинов Зарков – 229

103. Марин Василев Пенков – 229

104. Александър Горчев Александров – 227

105. Янита Цолова Димитрова – 226

Избраните за членове на Националния съвет от квотата на младежите са:

• Габриел Георгиев Вълков – 681

• Биляна Георгиева Иванова – 637

• Атанас Владимиров Атанасов – 624

• Антонио Владимиров Василев – 608

• Евгени Иванов Филипов – 594

• Мина Антонова Кутева – 594

• Аян Джошкунов Мехмедов – 592

• Нора Десиславова Стоянова – 577

• Ваня Георгиева Маникатева – 573

• Калоян Андреев Андров – 565

• Таня Николаева Марковска – 564<

Костадин Красимиров Харисков – 562

• Мартин Петров Велев – 543

• Иванка Николаева Авкова – 540

• Илия Димитров Илиев – 540

• Николай Пламенов Бериевски – 528

• Георги Георгиев Ангелов – 527

• Петко Емилов Димитров – 511

• Иван Детелинов Цанов – 492

• Ивайло Лазаров Венчев – 484

• Николай Георгиев Гачев – 483

• Петър-Марин Маринов Бозов – 479

• Никола Антонов Митов – 474

• Христо Светлосавов Христов – 459

• Георги Ивов Христов – 442

• Владимир Веселинов Тачев – 435

• Ивайло Данаилов Данаилов – 432

• Емил Веселинов Димитров – 420

• Петър Николаев Иванов – 386

• Атанас Цветомиров Атанасов – 378

• Валери Христофоров Митов – 343

• Деница Сашева Китанова – 319

• Богдан Мирославов Кирилов – 318

• Красимира Костадинова Йовкова – 312

• Станислав Илиев Стоенчев – 264

• Димитър Валентинов Янев – 253

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