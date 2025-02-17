© БСП Конгресът на БСП избра членове на Националния съвет на партията, съобщиха от пресцентъра на партията.



За членове на Националния съвет са избрани Атанас Зафиров по право и следните социалисти:



1. Владимир Кръстев Москов – 569



2. Иван Янчов Таков – 556



3. Калоян Драгомиров Паргов – 522



4. Галин Неделчев Дурев – 468



5. Кирил Николаев Добрев – 468



6. Трифон Руенов Панчев – 459



7. Габриела Варленова Величкова – 455



8. Атанас Тодоров Мерджанов – 454



9. Румен Илиев Гунински – 451



10. Кристина Максимова Сидирова – 449



11. Тихомир Йорданов Янакиев – 440



12. Здравко Христов Здравков – 438



13. Жельо Бойчев – 435



14. Павел Михайлов Михайлов – 430



15. Бойко Любомиров Клечков – 427



16. Мариана Радева Бояджиева – 425



17. Мая Йорданова Димитрова – 416



18. Катя Николова Димитрова – 409



19. Благовест Кирилов Кирилов – 408



20. Георги Янчев Гьоков – 407



21. Еньо Енев Савов – 407



22. Кристиан Иванов Вигенин – 405



23. Наско Борисов Анастасов – 405



24. Петя Димчева Михалевска – 405



25. Цветелина Маринова Пенкова – 405



26. Боян Валериев Балев – 402



27. Тодор Байчев Байчев – 398



28. Донка Иванова Михайлова – 392



29. Александра Константинова Берданкова – 391



30. Атанас Димитров Телчаров – 385



31. Калинка Иванова Николова – 382



32. Данаил Николов Николов – 371



33. Красимир Йорданов Йорданов – 371



34. Владимир Владимиров Георгиев – 366



35. Огнян Иванов Стоянов – 359



36. Альоша Маков Даков – 357



37. Йордан Стоянов Младенов – 356



38. Росен Любенов Веселинов – 353



39. Борислав Гуцанов Гуцанов – 348



40. Георги Михайлов Георгиев – 347



41. Иван Тодоров Ибришимов – 344



42. Десислава Евгениева Петрова – 343



43. Ива Иванова Вълчева – 341



44. Деян Цанков Дечев – 340



45. Стефан Иванов Бурджев – 336



46. Милка Христова Христова – 331



47. Виолина Венелинова Васова – 329



48. Мирослава Красимирова Гатева – 328



49. Асен Димитров Гагаузов – 326



50. Михаил Тодоров Михалев – 324



51. Виолета Стефанова Христодулова – 317



52. Деница Красимирова Иванова – 317



53. Димитър Георгиев Кунов – 315



54. Сергей Димитриевич Станишев – 312



55. Георги Георгиев Стоилов – 306



56. Първан Ангелов Дангов – 306



57. Ангел Йорданов Вълков – 305



58. Емил Викторов Караиванов – 301



59. Добрин Ненов Данев – 300



60. Борис Цветков Цветков – 299



61. Веселин Митков Калчев – 299



62. Валери Мирчев Жаблянов – 294



63. Десислава Здравкова Таранова-Андонова – 291



64. Станислав Чавдаров Младенов – 282



65. Вяра Емилова Йорданова – 278



66. Енко Георгиев Найденов – 277



67. Николай Георгиев Митков – 276



68. Стоянка Иванова Балова-Цветкова – 276



69. Емилия Радкова Масларова – 275



70. Ирена Тодорова Анастасова – 275



71. Гурко Георгиев Митев – 274



72. Пламен Владимиров Владимиров – 273



73. Иван Валентинов Ганчев – 269



74. Сава Христов Арабаджиев – 267



75. Александър Тихомиров Симов – 266



76. Александър Спасов Грозданов – 265



77. Пенчо Тодоров Шапков – 265



78. Емил Минков Хумчев – 264



79. Нина Иванова Димова – 261



80. Радослав Георгиев Илиевски – 256



81. Минчо Стойков Казанджиев – 255



82. Иван Богомилов Петков – 252



83. Ана Георгиева Пиринска – 251



84. Димитър Трифонов Здравков – 251



85. Филип Стефанов Попов – 251



86. Димитър Бориславов Здравков – 248



87. Васил Иванов Иванов – 247



88. Олег Митков Йорданов – 247



89. Делка Георгиева Андонова – 245



90. Климент Павлов Пенчев – 243



91. Даниел Петков Йорданов – 242



92. Евгени Захариев Кирилов – 242



93. Веска Маринова Ненчева – 241



94. Георги Григоров Гогов – 241



95. Кръстин Кирилов Чепилов – 241



96. Деница Златкова Златева – 238



97. Павел Енев Раличков – 237



98. Светлана Стефанова Шаренкова – 237



99. Димитър Атанасов Атанасов – 236



100. Радослав Ганев Йовков – 233



101. София Борисова Вергилова-Георгиева – 231



102. Крум Костадинов Зарков – 229



103. Марин Василев Пенков – 229



104. Александър Горчев Александров – 227



105. Янита Цолова Димитрова – 226



Избраните за членове на Националния съвет от квотата на младежите са:



• Габриел Георгиев Вълков – 681



• Биляна Георгиева Иванова – 637



• Атанас Владимиров Атанасов – 624



• Антонио Владимиров Василев – 608



• Евгени Иванов Филипов – 594



• Мина Антонова Кутева – 594



• Аян Джошкунов Мехмедов – 592



• Нора Десиславова Стоянова – 577



• Ваня Георгиева Маникатева – 573



• Калоян Андреев Андров – 565



• Таня Николаева Марковска – 564<



Костадин Красимиров Харисков – 562



• Мартин Петров Велев – 543



• Иванка Николаева Авкова – 540



• Илия Димитров Илиев – 540



• Николай Пламенов Бериевски – 528



• Георги Георгиев Ангелов – 527



• Петко Емилов Димитров – 511



• Иван Детелинов Цанов – 492



• Ивайло Лазаров Венчев – 484



• Николай Георгиев Гачев – 483



• Петър-Марин Маринов Бозов – 479



• Никола Антонов Митов – 474



• Христо Светлосавов Христов – 459



• Георги Ивов Христов – 442



• Владимир Веселинов Тачев – 435



• Ивайло Данаилов Данаилов – 432



• Емил Веселинов Димитров – 420



• Петър Николаев Иванов – 386



• Атанас Цветомиров Атанасов – 378



• Валери Христофоров Митов – 343



• Деница Сашева Китанова – 319



• Богдан Мирославов Кирилов – 318



• Красимира Костадинова Йовкова – 312



• Станислав Илиев Стоенчев – 264



• Димитър Валентинов Янев – 253