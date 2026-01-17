Константин Велев: Застрахователният пазар в България се развива
"В последната година, а и в предходните няколко, застрахователният пазар в България се развива с един изключително възходящ темп. По последни данни на КФН темпът е около 14-15% ръст. Предходните беше дори на моменти по-висок", отчете Велев пред Bulgaria ON AIR.
Той определи 2025 г. като успешна за застрахователния пазар.
Мониторинга върху националното бюро "Зелена карта"
"В тази година имахме едно изключително важно за пазара ни събитие, което беше свързано с най-после приключване на мониторинга върху националното бюро "Зелена карта", което се отрази изключително благоприятно от гледна точка на репутацията на пазара и при презастрахователите", посочи специалистът.
Според Велев непрекъснато се доказва необходимостта от застраховка на домашното имущество.
Основните задачи пред сектора за 2026 г.
"Показват се примери, показват се практики. Непрекъснато се доказва от застрахователните компании как не е скъпо и е много по-евтино, отколкото да си застраховаш колата. Въпреки всичко, усещането е, че не достигаме онази масовост, каквато една такава застраховка трябва да има", каза изп. директор на ЗАД "Армеец"
Той коментира и основните задачи пред сектора за 2026 г., застраховките "Гражданска отговорност", системата "бонус-малус", необходими законодателни промени, тенденции и други.
