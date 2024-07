Константин Занков: Пакети за тричленно семейство в Турция или Албания на "ол инклузив" започват от 3 хил. лева, в България морето ще ни е по-евтино

© Все още морето е традиционно и определено преобладаващо като предпочитание от българите. Но въпреки това виждаме една тенденция последните години, която се изменя и както преди хората ходиха за дълги ваканции на морето, сега вече съчетават едни по-кратки ваканции и с море, и с планина. Няколко пъти в лятото отиват за дълги уикенди. Това каза за предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио "Фокус" Константин Занков, маркетинг и бизнес консултант в туризма.



"Не е както беше едно време – две седмици или 20 дена ваканция, вече определено съчетаваме повече пътувания, хибридни, разнообразни, различни интереси. Но морето със сигурност е лидер", каза още експертът.



"България е водеща като брой туристи за уикенд туризъм със сигурност, но Гърция също има голям брой пътешественици, които пътуват там в летния сезон и особено в северната част на Гърция - Халкидики, района на Кавала, остров Тасос и т.н. също са си препълнени с българи. Там си е такъв район, в който изцяло балканска реч звучи".



"Хубавото е, особено в България, че наистина предлагаме за всеки по нещо. Имаме много хотели в наситената парти обстановка, където определено си на шумно място и си почиваш психически, и се забавляваш. Имаме и много отдалечени местенца, където е тишина, спокойствие и т.н. Когато говорим за семейство с деца, със сигурност си предпочитат хотели на първа линия или в близост до плажа, които основно са на all inclusive концепция, защото самите родители искат да си починат максимално и да може да им се улесни почивката, да не притичват непрекъснато до разни заведения, до плажове, да мъкнат много неща. Така че предпочитат да дадат малко повече, но да имат спокойствие там, на място. Вече говоря за по-младежка аудитория, хора, които нямат дечица, те вече със сигурност предпочитат по-алтернативни форми на настаняване: апартаменти, малки хотелчета, дори и по-далеч някъде, на по-оживени местенца, където да са близко до таверните, до заведенията, за да могат да пробват и различни заведения по време на своята ваканция", каза Константин Занков.



Всеки един човек парите, които може да отдели за почивката си са различни.



"Определено е важно да кажем, че има поскъпване на ваканциите, което е нормално. Виждаме навсякъде, където и да отидем: в магазина, в киното, в мола, да заредим гориво, навсякъде имаме едно покачване на цените, което за съжаление се наблюдава в последната година. В туризма също има, не е нещо сериозно, но определено можем да кажем, че хората, които са си харчили миналата година определен бюджет или по-миналата, тази година могат да го изхарчат същия за ваканцията, да не го увеличават. Просто или ще трябва малко да променят периода на почивката, или малко да занижат категорията, но определено има за всеки по нещо. Започвайки съответно от хотелчета, семейни къщи за гости, започващи някъде от около 80-90 лева на вечер, а вече достигаме съответно и до апартаменти, луксозни, all inclusive, с които можем да достигнем и до 700-800 лева на вечер. Всичко зависи наистина от типа комплекс. Реално обикновено виждаме в момент една тенденция, в която хората вече започват малко да се ориентират и към крилата на сезона, не само във високия сезон. Което е много сериозен проблем и на България, и на Гърция. Юли-август всичко е препълнено, много високи цени, просто малко така модела "ден година храни“, който не обичаме да го казваме, но просто търсенето определя предлагането, и всички туристи искат да отидат на море в периода 15-20 юли и 15-20 август, и тогава всичко е пълно. А пък вече хубавото време, каквото виждахме, че имаме юни месец, каквото имаме септември месец, реално хотелите са до голяма степен празни. Но много хора се светнаха и определено вече резервират и тогава, когато падат цените, и определено можем да прекарваме по-дълго време на по-добра цена. Имаме и добро обслужване също, защото не е толкова и пълно с пътешественици. Но говорейки си за пакети за навън, определено да кажем пакети за тричленно семейство с двама възрастни с едно детенце, с организиран транспорт, примерно до дестинации като Турция или Албания, които са най-атрактивни на ниво all inclusive, започват цените някъде около 3 000 лева за семейна ваканция. Като ясно да кажем, че там си почиват традиционно в крилата на сезона, тъй като юли-август първо е скъпо, второ, съответно е много горещо. Вече за България цените са малко по-ниски, но пак имаме много разнообразие: в зависимо от типа хотел, от категорията, от това колко рано резервираме и т.н.", каза Константин Занков.



"Когато ние планираме тук, в България, ваканцията си, можем по-лесно да управляваме бюджета си, защото знаем транспорта, логистиката, която си правим, в Гърция примерно имаме малко покачване на фериботни билети и т.н., променливи са цените. Всичко зависи човек как пътешества и как почива. Но България определено може също да продължи отлични условия. И хотелите, които държат на своите български клиенти и които наистина правят атрактивни пакети, отлично обслужване, те са пълни", категоричен бе експертът.