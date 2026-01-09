Константин Занков: Въвеждането на еврото се очертава като ключов фактор за по-добрата позиция на България на туристическия пазар
"Тази година еврото като че ли помогна да има и по-дълга ваканция, всички българи да се радват и да си заредят батериите покрай Коледа и Нова година. За съжаление имаше много сняг, което беше малко предизвикателство за зимните курорти, но като цяло имаше много пътувания в периода Коледа–Нова година, както в България, така и в чужбина, както и чужденци към България, така че може да кажем, че започваме една добра 2026 година", каза главният експерт в Института за анализи и оценки в туризма Константин Занков в ефира на "България сутрин".
Януари – по-слаб месец за изходящия туризъм
След празниците януари традиционно е по-слаб месец за изходящия туризъм, тъй като много хора са по-предпазливи с отпуските и разходите си.
Въпреки това туристическият поток към България се запазва, особено от западноевропейските пазари.
"Като цяло, говорейки си за зимен туризъм, ние говорим за многоформен туризъм, не само за ски и сноуборд. Това е много важно да се каже, че очакваме малко над 3 милиона посетители да бъдат в България от началото на декември до към края на март - началото на април, което е лек ръст спрямо миналата година", отбеляза Занков пред Bulgaria ON AIR.
Цени и влияние на еврото
По отношение на цените, зимната ваканция в България не е поскъпнала рязко. Разликите зависят от конкретния курорт, хотел и период.
"Туристическият продукт е хибрид от много услуги и, за съжаление, ние сме много чувствителни към различни фактори - ако се дигнат горивата, това се отразява на туризма, ако се дигне токът, отразява се на туризма, ако се дигнат хранителните стоки - също", коментира Занков.
Въвеждането на еврото се очертава като ключов фактор за по-добрата позиция на България на туристическия пазар.
За чужденците страната вече е напълно съпоставима с останалите европейски дестинации.
Същевременно еврото улеснява и българите, които пътуват в Европа, като им позволява по-лесно планиране на разходите.
Все пак се отчита и риск - ако се допусне изкуствено закръгляне на цените нагоре и се засили инфлационният натиск, пътуванията и развлеченията може да бъдат сред първите разходи, от които домакинствата ще се откажат.
