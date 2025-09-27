Новини
Константин се извини за видеото с Емрах: Не сме превишили скоростта. Включих първа и втора за две секунди
Автор: Екип Ruse24.bg 09:53
© NOVA
Сряда, посред бял ден. Поп фолк певците Константин и Емрах се впускат в надпревара кой ще покаже по-бърза кола на софийски булевард. Последиците не закъсняха – обществено недоволство и проверка от СДВР. В четвъртък Емрах се яви пред полицията, а часове по-късно публикува ново видео как продължава да шофира. В петък по обяд и Константин също се яви в полицията. Малко след това разговаряхме с него пред дома му.

"Според акта съм организатор на състезания и на гонки, което не отговаря на истината. 32 години съм шофьор, никога не съм си позволил да се кача и пийнал, никога не са ми взимали книжката. Ако исках да съм джигит, щях да съм се убил", споделя певецът.

Разказва за случая с Емрах от своята гледна точка. "Истината е, че се прибирах към вкъщи и виждах, че Емрах много се кефи на колата ми. А аз безкрайно много го харесвам, дори помня като се роди, а и с баща му сме много близки. И така, намалих почти до нула, изръмжах с мощния мотор само заради ефекта - много силно бучи. Не сме превишили скоростта. Включих първа и втора за две секунди. И това беше, прибрах се към вкъщи", спомня си Константин.

Споделя, че не знае дали скоростомерът на колата на Емрах се замъглява в режим "спорт", както твърди той.

"Най-важното нещо за мен е книжката, защото аз постоянно пътувам, след малко заминавам в Бургас, утре съм в Шумен, аз минавам милиони километри. Така че се съобразявам наистина много", допълва изпълнителят пред NOVA.

Признава, че видеото изглежда наистина стряскащо. "Искам да се извиня на всички хора. Ако знам какво би предстояло както в момента, ако знай какво ще се случи, тогава не бих го направил. Не съм организирал гонки. Вземам си поука. Съжалявам, че съм накарал хората да се чувстват по някакъв гаден начин. Изглеждаше така, но не беше опасно. Аз съм шофьор, който е изключително отговорен и никога не си позволявам волности. Ние трябва да бъдем модел за подражание. Ще бъда още по-внимателен и с качването в социалните мрежи", обясни Константин.

Поп фолк певецът се обърна с призив: "Хората да са внимателни, наистина да се съобразяват на пътя, нещата са много сериозни и от едно много малко нещо, може да стане голяма беля. Едно разсейване ти коства всичко".






