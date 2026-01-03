Конституционалист: Има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, а и такива, които не могат
© NOVA NEWS
"Пряката и представителната демокрация са проявление на народния суверенитет. Но пряката демокрация, изразена чрез референдум, трябва да съответства на конституционните рамки", обсяни той.
По негови думи има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, а и такива, които не могат.
За членството на България в ЕС следва да се има предвид чл. 4 от Конституцията и на чл. 9 ал. 3 и ал. 4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, заяви пред NOVA NEWS експертът.
Колев коментира и възможните опции за служебен премиер. Според него, ако за Андрей Гюров няма краен съдебен акт, който да каже, че той не е в конфликт на интереси и може да бъде част от "домовата книга, той не може да бъде част от този списък.
Конституционалистът посочи, че правителството в оставка ще продължи работата си, докато не бъде заменено от друг Министерски съвет – редовен или служебен.
На въпроса докога Борислав Сарафов може да изпълнява функциите на главен прокурор Колев заяви: "Докато не бъде избран друг от съответната колегия във Висшия съдебен съвет."
Още по темата
/
Големите вериги: Клиенти експериментират и идват с по сто лева за баничка, но въпреки това получават рестото си в евро
03.01
Домашен музей на българския лев: Българи капсулират левове за вечни времена, търговци продават и ключодържатели
03.01
Българка: Аз съм с два портфейла. Първото си ресто в евро получих от едно работещо бабче - много любезно и уверено
02.01
Закръгляване на цените в полза на клиента - да, ама не: "Антиспекула" сигнализира за нередности при фитнес абонаменти
02.01
Още от категорията
/
Росен Желязков за Димитър Пенев: България загуби една от най-ярките си и обичани личности в спорта
03.01
Георги Георгиев с равносметка за 2025 г.: Не помня през живота си до този момент да бях изпитвал такава ярост
03.01
Икономист: Не трябва обществото да остава в заблудата, че приемането на еврото ще доведе директно до позитиви
02.01
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече лица за притежание и разпространение на фалшиви пари
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Димитър Манолов: Нова редовна план-сметка е малко вероятна преди ...
19:29 / 03.01.2026
Колони от автомобили на границата с Турция, изчакването е над 2 ч...
19:29 / 03.01.2026
Пазарите в Одрин преливат от туристи от България, търговците вече...
16:41 / 03.01.2026
Росен Желязков за Димитър Пенев: България загуби една от най-ярки...
16:44 / 03.01.2026
Георги Блажев за Димитър Пенев: Има хора, които излъчват уют, чов...
16:43 / 03.01.2026
Колко ще ни струва купуването на месец недостигащ стаж за пенсия ...
16:42 / 03.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.