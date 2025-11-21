Това се посочва в сайта на Коституционния съд.
Докладчик по делото е съдия Орлин Колев.
"Искане на народни представители от 51-ото Народно събрание за установяване противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход".
"Фокус" припомня, че по-рано в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че подава жалба в КС срещу промените в закона, които разширяват правомощията на особения управител на рафинерията "Лукойл".
"Това, което не успяха да направят румънските слуги на Брюксел, го направиха българските слуги и марионетки. Ако този закон бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до огромни щети за България, защото "Лукойл" ще заведе съдебни дела, защото не говорим само за една компания и всяка една от тях ще претендира за огромни щети в размер на милиарди левове", заяви като мотиви пред журналисти Костадинов.
