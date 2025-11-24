Сподели close
Арестуваният варненския кмет Благомир Коцев е конвоиран към морската столица в момента.

Информацията бе потвърдена от екипа на Коцев тази сутрин. Маршрутът на конвоя, както и часът, в който е тръгнал за Варна от София не се съобщават поради мерки за сигурност. 

Стана ясно, че е поискано в превозното средство да има по-добри условия -  допълнителен колан и отопление. Това е направено с официална молба.

Очаква се Благомир Коцев да пристигне днес във Варна.