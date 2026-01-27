Координационният център към Механизма за еврото ще даде брифинг
©
След 31 януари ще плащаме навсякъде само с евро, но цените трябва да бъдат изписвани в левове и евро до 30 юни. Всички банкноти и монети могат да бъдат обменени без ограничение до 30 юни 2026 г., а в БНБ процедурата е безсрочна.
На последния брифинг на 20 януари, от Координационния център за еврото съобщиха, че преминаването в новата валута върви синхронизирано и в добър порядък. Към 23 януари са изтеглени 67% от левовете в обращение. Продължават да текат проверки от страна на отговорните институции.
Още по темата
/
Димитър Маргаритов: Започването на информационната кампания за въвеждане на еврото създаде погрешното впечатление у търговците и потребителите
26.01
Бизнесмен: Ако един човек плати с 200 евро, това може да блокира касата и да забави обслужването на още 5-6 души. В много държави също не се приемат лесно
26.01
КЗП за двойното обозначаване: Нарушение е когато едната сума е удебелена, в друг цвят е или е с по-дребен шрифт
25.01
Експерт: По-високата инфлация не се дължи на присъединяването на България към еврозоната и превалутирането
24.01
Още от категорията
/
Светослав Бенчев: У нас измамите с горивата не са на ниво потребители, а касаят по-скоро държавата
08:41
Борисов: Там, където съм се родил, там ще си пукна! Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато
26.01
Ивилина Алексиева: Липсва необходимият политически и експертен консенсус за въвеждане на нова технология за гласуване
26.01
Вълчев: Най-важният ресурс на образователната система е креативният учител, който излиза от рутината
26.01
Жельо Бойчев, КЗК: Започваме да изискваме информация от всички производители и млечни ферми в България
26.01
Русе ще отбележи 81-ата годишнина от освобождаването на нацисткия концентрационен лагер "Аушвиц-Биркенау"
26.01
Венцислав Върбанов: Проблемът не е в споразумението с Меркосур, а в модела и структурирането на земеделието при нас
26.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Борисов: Там, където съм се родил, там ще си пукна! Знайни и незн...
22:45 / 26.01.2026
18-годишно момче е сложило край на живота си, говори се за сериоз...
21:23 / 26.01.2026
Кирил Петков отрече слуховете, че създава политически проект
21:20 / 26.01.2026
Проф. Малинов към партиите: Внимавайте какво говорите по време на...
21:20 / 26.01.2026
Илияна Йотова: Целта на служебния кабинет е нормални и честни изб...
19:45 / 26.01.2026
Заради снега: Ограничиха движението за тежкотоварни автомобили пр...
20:21 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.