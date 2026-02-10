Координационният център за еврото със съвети към пенсионерите
Той призова възрастните граждани да не се поддават на апетитни предложения за обмяна на левове в евро по домовете. "Нека да се въздържат от носенето на големи суми в себе си".
"Към момента е осигурена добра организация между МВР и Български пощи за изплащането на пенсиите. Осигурено е навсякъде полицейско присъствие с цел сигурност. Нека пенсионерите спазят графика при получаването на пенсиите, тъй като неспазването създава напрежение", подчерта Иванов.
Той припомни, че се намираме в период на двойно обозначаване на цените. Също така уточни, че в БНБ безсрочно безплатно могат да се обменят левове в евро, а в търговските банки и Български пощи до 30 юни.
"Към 6 февруари в налично парично обращение остават 5,9 млрд. лева банкноти и монети. Което представлява 81% изтеглено парично налично обращение в левове. Към същата дата в обращение са пуснати евробанкноти и монети на обща стойност над 6.7 млрд. евро. Процесът върви много гладко и до края на месеца няма да имаме проблем с изтеглените левове в обращение", обясни Иванов.
