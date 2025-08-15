ЗАРЕЖДАНЕ...
|Корнелия Нинова: Икономиката е в траен срив
Ето повече:
"Евростат отчете, че България е с най-голям спад на промишлената продукция в целия ЕС - 8,2% на годишна база. При положение, че в Европа има ръст от 0,5%. А НСИ отчита двадесет и втори месец спад на промишления индекс - втора година. При производството на метали той е цели 41,8%. При текстила е 27,7%. При хартия е 22,3% и т.н.
Износът на България за първото полугодие на 2025 г. е надолу с 4,6% спрямо 2024 г.
Ясно ли е какво означава това?
Икономиката е в траен срив. Икономиката е пред колапс. Без развита икономика, без производство, няма пари за нищо.
Поне от половин година алармирам да се направи мощен икономически план. Вместо това фалшивото, крадливо и некомпетентно мнозинство прие закони, с които натовари бизнеса с нова административна тежест и бюрокрация и го подложи на натиск и рекет. Малките и средни предприятия издъхват, а това означава уволнения на работници, по-малко приходи в бюджета от данъци и осигуровки и по-малко средства за инвестиции и социална политика. Направиха това предателско правителство уж за стабилност в държавата.
Е, стабилни са в срива на държавата и в кражбите.
Прави ли ви впечатление, че когато Борисов управлява все сме на последните места в Европа - по доходи, по стандарт и продължителност на живот, по демография. А сега и по производство.
Напомням, че по този показател бяхме на първо място в цяла Европа през 2022. Оценявайте своите управленци не по кухи фрази, а по резултатите от работата им за вас.
Гордея се, че когато бях Министър на икономиката и индустрията България беше на 1-во място по индустриално производство в Европа. И знам как отново може да бъде, защото съм го постигала."
