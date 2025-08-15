Новини
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Корнелия Нинова: Икономиката е в траен срив
Автор: Лора Димитрова 09:07Коментари (0)85
©
Правителството фатално изпуска икономиката. Последиците от това некадърно управление ще се стоварят съвсем скоро като цунами върху всяко семейство и всеки бизнес. Това пише във Facebook лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Ето повече:

"Евростат отчете, че България е с най-голям спад на промишлената продукция в целия ЕС - 8,2% на годишна база. При положение, че в Европа има ръст от 0,5%. А НСИ отчита двадесет и втори месец спад на промишления индекс - втора година. При производството на метали той е цели 41,8%. При текстила е 27,7%. При хартия е 22,3% и т.н.

Износът на България за първото полугодие на 2025 г. е надолу с 4,6% спрямо 2024 г.

Ясно ли е какво означава това?

Икономиката е в траен срив. Икономиката е пред колапс. Без развита икономика, без производство, няма пари за нищо.

Поне от половин година алармирам да се направи мощен икономически план. Вместо това фалшивото, крадливо и некомпетентно мнозинство прие закони, с които натовари бизнеса с нова административна тежест и бюрокрация и го подложи на натиск и рекет. Малките и средни предприятия издъхват, а това означава уволнения на работници, по-малко приходи в бюджета от данъци и осигуровки и по-малко средства за инвестиции и социална политика. Направиха това предателско правителство уж за стабилност в държавата.

Е, стабилни са в срива на държавата и в кражбите.

Прави ли ви впечатление, че когато Борисов управлява все сме на последните места в Европа - по доходи, по стандарт и продължителност на живот, по демография. А сега и по производство.

Напомням, че по този показател бяхме на първо място в цяла Европа през 2022. Оценявайте своите управленци не по кухи фрази, а по резултатите от работата им за вас.

Гордея се, че когато бях Министър на икономиката и индустрията България беше на 1-во място по индустриално производство в Европа. И знам как отново може да бъде, защото съм го постигала."

