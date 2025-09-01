ЗАРЕЖДАНЕ...
|Корнелия Нинова: Липса на лидерство, липса на стратегическо мислене, голяма грешка
Ето какво гласи пълната й позиция:
"Липса на лидерство, липса на стратегическо мислене, голяма грешка.
Планът на европейските лидери за превъоръжаване и отбрана е голяма грешка.
Времето ще го докаже.
Ако 150 млрд. евро се инвестират в икономика, образование, демография, здравеопазване, земеделие, Европа и България ще станат райска градина.
Най-голямата икономика в ЕС - германската е в рецесия и вече повлича и други страни. Ключови държави са с дългове, които надхвърлят брутния им вътрешен дълг: Франция 113% от БВП, Италия 135% от БВП, Испания 101% от БВП.
И в тази ситуация да вземаш нови заеми, за да се въоръжаваш, е тежко късогледство, липса на визионерство и обричане на Европа на регрес.
Вместо план за отбрана, трябваше да направят нов мощен икономически план за развитие. Да се анализират природните дадености, човешките и технологични ресурси на всяка държава членка и да се инвестира в това, което носи най-голяма добавена стойност и взаймно допълване в рамките на съюза.
България може да развива металургия, машиностроене, химическа промишленост, изкуствен интелект, туризъм, земеделие и хранително вкусова промишленост. Една мощна финансова инжекция в тези сектори ще ни изправи на крака.
Цяла Европа страда от безводие. Трябва да се инвестира във водна инфраструктура. Да се осигури вода за пиене и напояване. Да се разработят стотиците минерални извори, които имаме. Ние сме на второ място в Европа по минерални води. Да се развие балнеолечение и туризъм.
На трето място сме по културно-историческо наследство. Плодородната ни земя може да произвежда не само за България, но и да увеличи износа. Да се развие преработвателната промишленост. Така няма да изнасяме суров продукт, а ще правим добавена стойност у нас. Имаме достатъчно метали за добра металургия. Водещи сме в химическата промишленост и т.н. Имаме едни от най-добрите IT специалисти - млади и иновативни хора.
Вместо всичко това България ще взима нов заем от 1млрд. лв., за да строи военен завод. Президент, премиер, и просто депутата Борисов си счупиха краката кой пръв ще ни загроби с този нов заем."
