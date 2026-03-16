Корнелия Нинова.
Според нея мерките за горивата са неадекватни, неграмотни и ненавременни.
"Няма мерки за подпомагане на индустрията, на икономиката, на семействата. Не е честно да чакаш да се вдигнат цените и тогава да търсиш мерки. Оправданието е "ще чакаме да се качат цените и тогава". Няколко неща бихме направили ние - намаляване на акциз, намаляване на ДДС. По-добре да се вземат мерки, които няма да позволят покачване. Нашите вдигат рамене", допълни тя за Bulgaria ON AIR.
В енергетиката трябва далеч по-съществена роля на страната, убедена е Нинова.
"Държавите от Г-7 взеха решение за освобождаване на резерви. България за резервите само казва "имаме резерви". Пълен хаос е. Винаги съм била "за" таван на цените в такива кризи. Правят го европейски държави. Над 200 органа в страната отговарят за нещо за водата - пълна безотговорност. Сега никой не знае за какво отговаря. Хората или газят във вода, или им тече кал от чешмите", коментира гостът.
По думите ѝ в България е изкривена свободната пазарна инициатива - пълно е с монополи и пазарната среда не е нормална.
"Само със заеми не можем да функционираме. Дългът трябва да се връща и то с лихвите. Трябва спасителен план за икономиката. В цените на храните също ще бъдем ударени. Не мисля, че Румен Радев е искрен в заявките си. ГЕРБ горе-долу преповтарят кадрите си, при ДПС е същото. В листата на Румен Радев са спортисти, военни и бивши министри. В "Непокорна България" търсим човек за проблем, който трябва да реши, не търсим работа за човека", обясни лидерът на "Непокорна България".
