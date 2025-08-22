© виж галерията За мен законовата регламентация е напълно достатъчна, за да започне едно обективно разследване и да има справедливост. Това каза в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ бивш председател на политическа партия БСП и лидер на "Непокорна България“ Корнелия Нинова по повод нещастния случай и нелепата смърт на 8-годишното дете, паднало от парашут в Несебър.



"Има специална наредба за тези водни атракциони, която е приета още през 2009 година и е актуализирана през 2012-а. В нея много подробно са разписани задължителните условия на какво трябва да отговарят съдът, кои са лицата, които отговарят. Изпълнителна агенция "Морска администрация“ осъществява контрол. И ако нещо не е наред, налагат се наказания,“ каза тя и добави, че вариант е правителството да не знае за съществуващата регламентация, което според нея е невъзможно заради съществуващата експертиза на хората около тях. Вторият вариант е правителството да се опитва да прикрива нещо, да протакат във времето, което според нея е по-допустимо. "Всички знаем как приключват такива случаи, в които се правят временни комисии, дебати. Сега ще променим закона, докато мине време и случаят се забравя.“



Нинова е категорична, че разследването трябва да събере доказателствата по случая, но позовавайки се на текстовете от закона, фирмата, която предоставя услугата, физическото лице е управителят, който носи отговорност. "Трябва да има справедливост. Не може повече да си даваме курбан децата. Навсякъде е безотговорност, безхаберност – това правителство не си е на място. Започнаха фалшиво с фалшиви избори, фалшиво избрани. Безотговорност е във всяка сфера, която пипнете. Но вече тази безотговорност и вкус на корупция убиват буквално, буквално взимат човешки животи. Крайно време е на това нещо да се сложи край, хората да се събудят, да бъдат активни, да бъдат непримирими,“ обясни тя.



Бившият лидер на БСП изказа предположението, че това правителство няма да изкара цял мандат заради влошеното икономическо състояние на държавата. "Икономическата среда се влошава. Заради това, че не могат да си напълнят бюджета, пристъпват към две мерки: едната е нови и нови заеми, но тия заеми трябва да се връщат от всеки от джоба му и от работещата икономика, и другата мярка е безподобният натиск върху бизнеса. Малкият и среден бизнес е пред унищожаване.“ Според нея ако бъдещето за държавата трябва да се гарантира от добре съставен, мощен икономически план, който да гарантира приходи, който справедливо да се разпределят за здраве, образование, заплати, пенсии, млади хора, екология и т.н. "Това е пътят,“ заключи Корнелия Нинова.