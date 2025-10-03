Новини
Корнелия Нинова: Ненужни и вредни сте! Махайте се!
Автор: Вилислава Ветренска 15:24
© Фейсбук
Не знам дали сте некадърни или безхаберни? Със сигурност знам, че сте ненужни и вредни. Това написа Корнелия Нинова във Фейсбук по повод наводненията по Южното ни Черноморие. 

"Махайте се вкупом. Цялото правителство и излъчилото го мнозинство. Половин България бедства, управляващи и депутати цял ден се карат за луксозни коли и охрани, за привилегии. Няма вода - виновна им е сушата. Преливат реки и заливат къщи и улици- виновен е дъждът. Цяла пролет и лято бяха екскурзианти по цял свят. Нито се почистиха корита, нито се отпушиха шахти. Увеличаваха си заплати, купуваха си стотици нови коли. Пълно безхаберие за човешките неволи и трагедия. Оставка на продажните некадърници", пише още Нинова.


0
 
 
Ако беше във властта, друга песен щеше да пееш, како Кури.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
