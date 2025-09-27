Корнелия Нинова: Потенциална бомба!

© Проблемът с безводието е най-наболял днес и е потенциална бомба. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.



Ето какво още коментира тя:



"Опозиционните партии в парламента успяваха да съберат подписи за всякакви вотове на недоверие. Точно за безводието обаче не могат. Този проблем е най- наболял днес и е потенциална бомба. Засяга не само живота и здравето на стотици хиляди хора, но и селското стопанство, прехраната ни. Водата и храната трябва да станат ключов, първи приоритет за държавниците. Защо точно по този въпрос опозицията не може да събере подписи за вот на недоверие? Провалът на управляващите вече е кристално ясен. Не сте никаква опозиция щом не може да се обедините по този ключов въпрос. Явно опозицията и управленската алтернатива е извън парламента".