Корнелия Нинова.
1.Привилегированата каста увеличава заплатите си: депутати, министри, регулатори ( 400 души) на всеки 3 месеца автоматично.
2.Правителството прави реверанс на хазартните босове като намалява таксата от 25 на 22%.
3.Младите лекари са излъгани. 260 млн. за заплати са се изпарили.
4. Присъдата с увеличените вноски над работещите е произнесена. Само е отложено нейното изпълнение. Ще плащат 15% повече през 2027 и 2028г.
5. Майчинството и минималната работна заплата от 2026 до 2028 е замразено.
6. Обезщетението за безработица е замразено.
7. Намаляват парите за образование
8. Дългът остава 10 млрд за 2026г. и расте всяка следваща.
9. Дефицитът в новия бюджет е по- висок от стария със 721млн.
10. Парите за култура са на санитарния минимум.
Не се примирявайте с този грабеж. С тези некадърни и крадливи управляващи ни чака дългова спирала, бедност и неравенства.
Нинова посочи, че протестът ще бъде израз на волята на българите за ред, правила, справедливост и върховенство на закона.
"Фокус" припомня, че по-рано от ПП-ДБ излязоха също с позиция относно коригирания бюджет. Те заявиха: "Правителството прави втори нескопосан опит да вкара бюджет на държавата. Тези хора така и не разбраха, че няма да стане по този начин. Опитват се пак да ни излъжат и да ни замажат очите, като отложат две от най-скандалните мерки за 2027 г. – вдигането на осигуровките за пенсия и на данъка върху дивидента. Но за сметка на това са натворили нови скандали. Казано накратко – този бюджет е за кошчето и в много отношения е доста по-лош от предишния бюджет.".
Цялата позиция на ПП-ДБ може да видите ТУК.
"Фокус" припомня, че вчера надзорните съвети на Осигурителния институт и Здравната каса одобриха бюджета.
Корнелия Нинова: Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния
