Корнелия Нинова: Спрете се бе, наглеци

"Пътувам за гр. Козлодуй. Точно до шосето преди града гори пожар. Разговарям с пожарникарите. Няма от какво друго да е точно до платното, освен от хвърлен фас. Човешката безотговорност руши собствеността, убива природата, а понякога коства и човешки живот. Не знам какъв човек трябва да си, за да хвърляш фас, когато половината държава гори и да не ти пука? Спрете се бе, наглеци. Пияни, дрогирани, нахакани мамини и таткови синчета ни избиват по пътищата. Самозабравили се типове палят треви, гори и домове. И все няма възмездие, и все няма справедливост. Има институционален разпад. Защото ги търпим. Време е обществото ни да се стресне. Така повече не може!"



