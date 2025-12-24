Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Светли и топли празници!", пожела лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Нинова отбеляза, че в дома ѝ тече подготовка за предстоящите празници.

"Баницата е готова. Сармите и чушките се пекат, приготвям тестото за хляба и кравайчетата, които ще раздадем на коледарите", каза още тя.