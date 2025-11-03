Корнелия Нинова определи Бюджет 2026, който по-рано от Министерството на финансите пуснаха до медиите.
Нинова посочи кои по нейни думи са лъжите, които правителството са прокарали в проектобюджета:
1. Обещаха, че няма да се вдигат данъци. Излъгаха. Увеличава се данък дивидент от 5 на 10%.
2. Обещаха, че няма да се увеличават осигуровки. Излъгаха. Пенсионните осигуровки се вдигат с 2 процентни пункта.
3. Обещаха увеличение на вдовишките надбавки. Излъгаха. Замразиха ги.
4. Обещаха поток от инвестиции и рязък икономически скок от влизането в еврозоната. Излъгаха. Прогнозата за икономически растеж е намалена на 2,7%.
5. Обещаха инфлация под 3%, за да влезем в еврозоната.Излъгаха. Тя ще бъде 3,5%.
Според нея "този бюджет е живот назаем".
"Заемът за 2026г. е нови още 10 млрд. евро.Висок дълг, икономически застой, растящи неравенства и бедност", заключи тя.
Проф. Владимир Чуков: Сключената на 10 октомври Декларация за мир за ивицата Газа е нещо безпрецедентно
22:33
Над 70 на сто от лекарите в България считат, че заплащането трябва да е според извършената дейност и квалификация
16:33
