ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Корнелия Нинова за бонусите в АПИ: Връх на наглостта! Министър Иванов трябва да бъде махнат незабавно
Ето повече:
Връх на наглостта е при това състояние на пътищата, при толкова катастрофи и жертви, при корупционната яма от 50 млн. лв. за строителството на 1 км магистрала, да си раздават милионни бонуси за добре свършена работа.
Кое й е доброто? Нима не видяхме преди броени дни как току-що положен асфалт се откъртва с голи ръце. И днес от АПИ супер арогантно отговарят, че било законно да си раздават 2 млн. бонуси. Може да е законно, но не е морално и е нагло на фона на ширещото се обедняване.
Казвам ви го с чисто сърце, защото, когато бях министър забраних бонуси и така нареченото ДМС (допълнително материално стимулиране) на политическия си кабинет и никой не получи дори и стотинка.
Това днес са алчни, крадливи и самозабравили се управляващи, които трябва час по-скоро да се махат и да понесат отговорност за съсипването на държавата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
15:57 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: