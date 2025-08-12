Новини
Корнелия Нинова за бонусите в АПИ: Връх на наглостта! Министър Иванов трябва да бъде махнат незабавно
Автор: Петър Дучев 17:13Коментари (0)65
©
Министърът на регионалното развитие Иван Иванов трябва да бъде махнат незабавно. Той носи пряка отговорност, както за скрития списък с държавните имоти за продажба, така и за цинизма с раздадените бонуси от над 2 млн.лв в АПИ. Това пише във Фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Ето повече:

Връх на наглостта е при това състояние на пътищата, при толкова катастрофи и жертви, при корупционната яма от 50 млн. лв. за строителството на 1 км магистрала, да си раздават милионни бонуси за добре свършена работа.

Кое й е доброто? Нима не видяхме преди броени дни как току-що положен асфалт се откъртва с голи ръце. И днес от АПИ супер арогантно отговарят, че било законно да си раздават 2 млн. бонуси. Може да е законно, но не е морално и е нагло на фона на ширещото се обедняване.

Казвам ви го с чисто сърце, защото, когато бях министър забраних бонуси и така нареченото ДМС (допълнително материално стимулиране) на политическия си кабинет и никой не получи дори и стотинка.

Това днес са алчни, крадливи и самозабравили се управляващи, които трябва час по-скоро да се махат и да понесат отговорност за съсипването на държавата.






