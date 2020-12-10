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Êîðîíàâèðóñúò ó íàñ: Áúëãàðèÿ íà âòîðî ìÿñòî ïî ñìúðòíîñò â ÅÑ
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 10:32 / 10.12.2020Êîìåíòàðè (11)112
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Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïðîô. Êîñòàäèí Àíãåëîâ, äèðåêòîðúò íà ÍÖÇÏÁ ïðîô. Òîäîð Êàíòàðäæèåâ, äèðåêòîðúò íà ÈÀË ìàã. ôàðì. Áîãäàí Êèðèëîâ è áîëíè÷íè äèðåêòîðè äàâàò áðèôèíã âúâ âðúçêà ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19 ó íàñ.

"Ïîñëåäíèòå ÷èñëà, ñâúðçàíè ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà â ñòðàíàòà, ñà íàäåæäàòà, êîÿòî íè å íåîáõîäèìà â òàçè áèòêà, êîÿòî ïðîäúëæàâà äà íè ïðèòèñêà è äà îêàçâà íàòèñê âúðõó çäðàâíàòà íè ñèñòåìà", çàÿâè Àíãåëîâ. "Îñòàâàò äåñåò äíè äî 21 äåêåìâðè, â êîèòî òðÿáâà çàåäíî äà ïîñòèãíåì óñïåõ".

"Áúëãàðèÿ å íà 9 ìÿñòî ïî çàáîëÿåìîñò â ÅÑ çà ïîñëåäíèòå 14 äíè. Ïî ñìúðòíîñò ñìå íà âòîðî ìÿñòî çà ñúæàëåíèå. Õóáàâîòî å, ÷å â ìîìåíòà ñå áåëåæè ïðåç ïîñëåäíèòå äåñåò äíè êðåõêà òåíäåíöèÿ çà íàìàëÿâàíå íà îáùèòå ñëó÷àè, êîÿòî îáà÷å íå òðÿáâà äà íè óñïîêîÿâà", îáÿñíè îò ñâîÿ ñòðàíà Êàíòàðäæèåâ.




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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Íåóâàæàåìè ïîëèòèöè , äúðæàâàòà è çäðàâíàòà ñèñòåìà àáäèêèðàõà , äîêàòî âèå ñòàâàòå âñå ïî-áîãàòè , õîðàòà ñòàâàò âñå ïî- áåäíè è áîëíè...äîêúäå íè äîêàðàõòå , õîðàòà äà óìèðàò ïðåä áîëíèöèòå è â ëèíåéêèòå , äà íÿìà ëåêàðñòâà ïî àïòåêèòå , ëåêàðèòå äà ñà áåçñèëíè ïðåä ñêàïàíàòà çäðàâíà ñèñòåìà...ðŸ˜¡...çàñðàìåòå ñå , ãðúìíåòå ñå....ðŸ˜¡
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È Òèêâîíèÿ èñêàë äà îòâàðÿ õàõà Áàòè íåàäåêâàòíîñòòà ìàéíà
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Ïî ñìúðòíîñò ñìå íà âòîðî ìÿñòî çà ñúæàëåíèå. ... Ìîæå äà íàïðàâèø ïî-ìàëêî òåñòîâå è äà ñèìóëèðàø ñïàäàíå íà çàðàçÿâàíåòî. Ñìúðòíîñòòà çà ñúæàëåíèå íå ìîæå äà ñå ñêðèå, à òÿ å : îêîëî 8000 ÷îâåêà â Áúëãàðèÿ ñà ïî÷èíàëè çà ïîñëåäíèòå 14 äíè. Çà ñðàâíåíèå â äðóãèòå ãîäèíè íàçàä, ïî òîâà âðåìå, ïî÷èíàëèòå ñà îêîëî 4000. Èëè îêîëî 4000 ÷îâåêà äîïúëíèòåëíî ñà ïî÷èíàëè îò "íåùî äðóãî" ... È àêî ñå âÿðâà íà ñòàòèñòèêèòå íà äðóãèòå äúðæàâè - áðîÿ íà çàðàçåíèòå áè òðÿáâàëî äà å îêîëî 400000 ïðåäè îêîëî 14 äíè. È àêî âçåìåì è ïî÷èíàëèòå â ñåäìèöèòå ïðåäè òîâà îùå îêîëî 2000 ÷îâåêà íàäíîðìåíî ... Èçëèçà, ÷å ìîæå äà ñå ïðåäïîëîæè, ÷å îêîëî 600-700 õèëÿäè áúëãàðè äî ñåãà ñìå ñå çàïîçíàëè ñúñ çàðàçàòà.
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Áúëãàðèÿ å íà 9 ìÿñòî ïî çàáîëÿåìîñò ... òîâà ìè íàïîìíÿ åäèí âèö: "Ïîïèòàëè ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ íà Çàìóíäà: - Êàê òàêà âúâ âàøàòà äúðæàâà èìàòå òîëêîâà ìàëêî çàáîëåëè â ñðàâíåíèå ñ äðóãèòå îò Àôðèêàíñêèÿ ñúþç? Èìàòå ïî-ñòðîãè ìåðêè ëè? - Íå, îòãîâîðèë ïðåìèåðà, ïðàâèì ïî-ìàëêî òåñòîâå ..."
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Íåêà ïî íåùî äà ñìå â íà÷àëîòî, ÷å ñìå âíèíàãè ïîñëåäíè ïî æèçíåí ñòàíäàðò, íå ñàìî â ÅÑ, íî è ìàé â öåëèÿ ñâÿò... ;)
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Ìàëêî íàäïèñâàòå ãîñïîäà! Çàñðåìåòå ñå! Áúëãàðñêèÿò íàòåãà÷ íå ìîæå äà å âòîðè!
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Çàäàéòå ñè âúïðîñà ÇÀÙÎ????Âñè÷êè Âèå 240 ñòå çà çàòâîð.Äîêàðàõòå òàêà íåùàòà,÷å õîðàòà íÿìàò ïàðè çà õëÿá,óìèðàò õîäåéêè è ÷àêàùè.Çäðàâíàòà ñèñòåìà å ôàëèðàëà.À Âèå ,,ñêúïè" ïîëèòèöè ñè çàòâàðÿòå î÷èòå è ñè æèâååòå è ñå îïèòâàòå äà íè âíóøàâàòå êîëêî å äîáðå äà ñå æèâåå â Áúëãàðèÿ.
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Ãîëåìèêò âèíîâíèê êîðîíàòà! Òîè è ñàìî òîè íè å âèíîâåí çà íåðàáîòåñõòàòà çäðàâíà ñèñòåìà!
ïðåäè 6 ÷. è 51 ìèí.
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Îòâîðåòå äðóãàòà ñåäìèöà ãðàäèíè è ó÷èëèùà, à ñëåä òîâà è ìîëîâåòå, êàêòî íàðåäè Øåôà, äà ñå þðíàò âñè÷êè êàòî íåâèäÿëè äà ïàçàðóâàò. Âòîðîòî ìÿñòî íå íè óñòðîéâà, íåêà ñìå ïúðâåíöè.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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