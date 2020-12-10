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|Êîðîíàâèðóñúò ó íàñ: Áúëãàðèÿ íà âòîðî ìÿñòî ïî ñìúðòíîñò â ÅÑ
"Ïîñëåäíèòå ÷èñëà, ñâúðçàíè ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà â ñòðàíàòà, ñà íàäåæäàòà, êîÿòî íè å íåîáõîäèìà â òàçè áèòêà, êîÿòî ïðîäúëæàâà äà íè ïðèòèñêà è äà îêàçâà íàòèñê âúðõó çäðàâíàòà íè ñèñòåìà", çàÿâè Àíãåëîâ. "Îñòàâàò äåñåò äíè äî 21 äåêåìâðè, â êîèòî òðÿáâà çàåäíî äà ïîñòèãíåì óñïåõ".
"Áúëãàðèÿ å íà 9 ìÿñòî ïî çàáîëÿåìîñò â ÅÑ çà ïîñëåäíèòå 14 äíè. Ïî ñìúðòíîñò ñìå íà âòîðî ìÿñòî çà ñúæàëåíèå. Õóáàâîòî å, ÷å â ìîìåíòà ñå áåëåæè ïðåç ïîñëåäíèòå äåñåò äíè êðåõêà òåíäåíöèÿ çà íàìàëÿâàíå íà îáùèòå ñëó÷àè, êîÿòî îáà÷å íå òðÿáâà äà íè óñïîêîÿâà", îáÿñíè îò ñâîÿ ñòðàíà Êàíòàðäæèåâ.
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Êîìåíòàðè (11)
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