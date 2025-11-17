Костадин Ангелов на церемония по проекта "Лекарите, на които вярваме“ за 2025 година.
Инициативата се организира ежегодно от вестник "24 часа“ и отличава медици, номинирани от техните пациенти.
"Аз искам да се похваля с още нещо, което е резултат на много усилия – въвеждането на ваксината срещу варицела. Днес слагаме акцент на профилактиката и скрининга. Тази година здравеопазването, заедно с образованието, продължават да бъдат осъзнати национални приоритети. Средствата за здравеопазването са увеличени с близо 13%", каза той.
Ние осигуряваме безплатна имунизация срещу HPV и за момчетата, това започнахме, но това представлява надграждане на вече съществуващи политики. По същата линия се разширява и възрастовата група за момичетата. Това заяви от своя страна министър-председателят Росен Желязков.
"Това са добрите практики, които следват европейските модели за превенция", каза още Желязков.
"Работим по Националния план за борбата с рака, като предстои стартирането на две нови скринингови програми – за рак на дебелото черво и за рак на маточната шийка. Те ще дадат възможност над 4 милиона българи да имат достъп до ясна профилактика и съвременни безплатни тестове'', допълни премиера.
Костадин Ангелов: Заплатите за младите лекари са осигурени!
Актуални теми
ултрас1926
преди 10 мин.
За тези смешници намерихте пари а за пенсионерите един голям чеп.
вкпл
преди 11 мин.
Да имаш пробита каца и да наливаш осъзнато с приоритет още вода в нея, вместо да оправиш дупките първо!
