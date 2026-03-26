"Основният ни опонент преди, сега и в бъдеще са апатията, неверието, лековерието, глупостта. Голяма част от нашите сънародници не вярват, че нещо зависи от тях и могат да променят с вота живота си. Така възпроизвеждаме бедността, разрухата и бедността, в която сме изпаднали.“

Това каза пред bTV лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов.

"Има един много лесен и бърз начин за понижаване на цената на горивата и това е отмяната на санкциите срещу Русия. В момента, в който това стане, цените на горивата ще паднат“, каза Костадинов.

"Ако ние управляваме държавата, сваляме санкциите, цената на горивата падат с между 30% и 40%“, заяви той.

"Ако управляваме, ще върнем и българския лев и то много лесно, защото влязохме в еврозоната с фалшифицирани данни“, допълни Костадинов.

"Влизането на България в еврозоната доведе до ръст на инфлацията и ръст на цените на абсолютно всичко", каза още той.

Относно АЕЦ "Козлодуй“ Костадинов заяви, че всички загуби са заради това, че България спазва санкции, които са в ущърб на нашия национален интерес.

Той каза още, че програмата на "Прогресивна България“ е клонинг на тази на ПП-ДБ.

"Неслучайно абревиатурите им са почти препокриващи се. Един футболен класик би казал, че ПБ е същото като ПП-ДБ, само че е ПБ, защото искат едно и също нещо – по-голяма интеграция в еврозоната и ЕС, да продължават санкциите срещу Русия и т.н.“, посочи Костадин Костадинов.

Той бе категоричен, че "Възраждане“ няма никакви пресечни точки с "Прогресивна България“.

Костадин Костадинов заяви още, че ВСС трябва да бъде изцяло сменен.

"В него в момента доминират представители на ГЕРБ и ДПС. Не би трябвало там да има политически квоти, но всички знаем, че е така. Нашето условие е ясно – трябва да сме сигурни, че там няма да има политически квоти“, обясни Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" прогнозира ръст на лихвите по кредитите и тези по ипотечните от 3,5% ще станат около 6,5%.

Костадин Костадинов очаква свободни, но не и честни избори.