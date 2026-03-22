Войната в Иран може да се прехвърли във всяка друга европейска държава. Такова мнение изрази пред NOVA лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Според него България трябва категорично да е извън НАТО, "защото това е заплаха за националната ни сигурност". 

"Учените са доказали, че съществува живот извън НАТО и ЕС", каза още Костадинов.

Относно формацията на Румен Радев "Прогресивна България", той уточни, че имат разминаване относно вижданията за пътя на България.