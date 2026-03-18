Костадин Костадинов.
По думите му няма отлив, а по-скоро прилив на гласове на фона на появилия се нов играч на политическата сцена. "Виждаме в момента огромно разминаване между публичния образ, който беше създаден на бившия президент Радев, и неговото политическо битие като политически лидер, защото това са двама различни хора. Единият говореше едно, а другият - съвсем различно нещо. Има голямо разочарование сред неговите потенциални избиратели, които виждат, че очевидно стават свидетели на поредната подмяна, което не е нищо ново в българския политически пейзаж", коментира той.
И припомни, че на предишни избори никой не давал на неговата партия повече от 10-11 ппроцента, а резултатът бил 13,5 на сто. "Всички казват, че в момента сме на около 6-7% и това важи за всички социологически агенции. Има една дори, за която си мисля, че ако ни даде двуцифрено число, ще получат някакъв удар", изтъкна той.
Той подчерта, че посланията на партията му са останали същите. "Програмата ни е обновена и излиза в петък. Казва се "България 1400", защото пред 2032 година ще се навършат 1400 години от създаването на първата българска държава в Европа – Стара Велика България", обясни лидерът на "Възраждане".
И изтъкна, че не се притеснява от отлив на свои избиратели към партията на Румен Радев, защото "неговите изказвания след момента, в който напусна президентството, са съвсем различни от това, което казваше преди". "В момента той обяснява неща, които са точно обратното на това, което искат избирателите на "Възраждане“. В кампанията няма да правим специално разграничение - избирателите са достатъчно интелигентни. Аз вярвам в българския народ. Въпреки слабостите ни в момента, въпреки унинието и апатията, в които са изпаднали много от нашите сънародници, аз вярвам в тях. Това е достатъчно", категоричен е Костадинов.
Костадин Костадинов: Ние имаме един опонент на изборите
©
Още по темата
/
Кой ще се бори за гласа ни?: Приключи регистрацията на листите за вота, 24 партии и коалиции ще се явят на изборите
17.03
Мирослав Иванов се завръща на политическия терен: Ще бъда водач на листите на ПП-ДБ в две области!
17.03
Борислав Сандов: На извънредните парламентарни избори няма да бъда кандидат за народен представител
17.03
Експерт: Дано спортистите - водачи на листите на Радев - да не се превърнат в послушни депутати, гласуващи под строй
17.03
Иван Белчев: Битките, които водим за България и за Русе, не свършват с едни избори и не започват с едно място в листата
17.03
Иван Шишков: "Прогресивна България" ще наблюдава всички политически сили, с изключение на ГЕРБ и ДПС
17.03
Още от категорията
/
Рая Назарян: Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет
09:16
Здравното министерство с подкрепа за Национален план за инсулта: Изграждат мрежа от модерни "stroke" центрове
17.03
Правосъдният министър: От приемането на закона за лобизма зависи получаването на 437 млн. евро по ПВУ
17.03
След засилените мерки по границата: Областните епизоотични комисии се подготвят за действия при криза
17.03
КРИБ: Всички инфлационни шокове ще отварят възможност за спекулации и хибридни атаки, подкопаващи доверието в еврото
17.03
МФ: Още 54 млн. евро по Общинската инвестиционна програма бяха разплатени на 72 общини за последната седмица
17.03
НОИ: Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 519,15 евро или с 44,06 евро повече от миналата година
17.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.