© Булфото "Категорично няма да подкрепим предложенията за промени относно службите за сигурност", заяви пред журналисти в НС лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.



"В момента коментираме въпроси, които са част от вътрешнополитическите сблъсъци между лобитата във властта. Какво ще бъде следващото нещо? Направо да внесат предложение за закриване на президентската институция и да приключват този мач", каза още лидерът на "Възраждане".



Костадинов призова за реакция на държавата по случая със задържания българин в израелски териториални води.



