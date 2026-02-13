Костадин Костадинов.
Той поясни, че са били подавани многократно сигнали до прокуратурата, но в момента няма смисъл от нови, тъй като предстоят избори.
"Тези организации, секти и духовно организации съществуват, защото имат политически чадър. Те имат връзки с управляващите. От ПП-ДБ продължават да обясняват как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ са един изключително голям тумор в българската политическа система", каза Костадинов за случая "Петрохан".
Той посочи, че е задал въпрос, на който е получил "интересен отговор".
"Има ли хора действащи или бивши политици, които да са заснети от камерите в "Петрохан"? Те ми отговориха, че се провеждат разследващи действия, което за мен означава, че има такива хора. След което излезе Борислав Сандов и си призна, след него Терзиев. Очаквам и други хора да го направят", каза Костадинов, наричайки ПП-ДБ "организирана престъпна група".
Костадин Костадинов: Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група
©
Още по темата
/
Нинова за "Петрохан": Плачът да не се политизира въпросът е жалък. Има замесени политици и държавни служители
12.02
Слави Трифонов: В България се е зародило нещо, за което ние сме чели само по книгите - секта, която използва сексуално малки деца
12.02
Венци Митов: Затова по COVID измря населението на един град като Перник...Затова много българи загубиха много пари
12.02
Коларова за "Петрохан": Истината е, че покрай този случай има много политика и няма как да не се политизира
12.02
Налични са свидетелски показания за сексуални контакти с непълнолетни и малолетни по случая в Петрохан
12.02
Вижте умопомрачителните такси на ЧСУ "Космос", в което е учил Александър Макулев от "Петрохан"
12.02
Още от категорията
/
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
08:42
Националната мрежа за децата: Когато детето ти се разпада в ръцете ти - няма къде да го заведеш
12.02
Росен Желязков: Цената на живота в Европа в момента е висока, защото тя загуби своята конкурентоспособност
12.02
Развитие по казуса със скритите камери: ГДБОБ блокира един от сайтовете, в които се разпространяваха видеата
12.02
Надежда Рангелова за Националната детска болница: Комуникацията с Министерството на здравеопазването е катастрофална
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Жълт код за значителни валежи за утре
22:08 / 12.02.2026
Димитър Радев: България в еврозоната поставя началото на нов етап...
20:22 / 12.02.2026
Синдикат "Образование" предлага облекчен материал и повече практи...
20:20 / 12.02.2026
Желязков за случая "Петрохан": Това е една голяма национална драм...
20:21 / 12.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.